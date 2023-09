Jazz Bonus : Linoleum 20 Years

D'emblée, il y a 20 ans, la ligne directrice des Disques Linoleum se dessine : la musique est inclassable et belle, au son soigné, l'objet semi-artisanal au design insolite. Dès lors, le label s'ouvre aux autres, aux musiciens de traverse, à ceux que nulle chapelle n'abrite, pourvu qu'ils aient quelque chose à dire d'original... et du talent. S'il brasse majoritairement des musiciens et des groupes d'Occitanie, il accueille également des musiciens d'ailleurs. Ainsi : Anja Kowalski, Fanny Roz, Tanuki, Marc Sarrazy, Denis Frajerman, Dieter Arnold, Frédéric Schadoroff, Jean-Denis Rivaleau, Benoît Cazamayou, Catherine Le Forestier, John Greaves, Mike Ladd, le GLE... et les groupes phares du label : Okidoki, Sarrazy-Rochelle, Saxicola Rubi, Prima Kanta, le Lilliput Orkestra…

Ces compositeurs et improvisateurs proposent des musiques nouvelles d'aujourd'hui, c'est-à-dire des musiques qui ont digéré l'hier pour se façonner ici de manière différente, à la croisée des genres, des géographies, des temporalités : minimalisme précieux, avant-garde onirique, noir-jazz, post-folk énervé, impressionnisme mélancolique, musique de chambre mais aussi de salle de bains, musiques chorégraphiques, musiques de films réels et imaginaires... Le point commun de ces musiciens ? Ils développent des musiques nouvelles et improbables, des univers personnels forts mais toujours tournés vers l'autre, clé de l'émotion.

Publicité

À réécouter : Laurent Rochelle, variations sur le Tao Open jazz Écouter plus tard Lecture écouter 54 min

Au fil des ans, le catalogue s'étoffe avec des disques compacts sans plastique puis des vinyles en édition limitée, à la conception immanquablement confiée à un artiste plasticien, dessinateur ou graphiste. C'est aujourd'hui près d'une trentaine d'albums qui ont déjà vu le jour.

En 2022, Les Disques Linoleum ont inauguré la collection "Linoleum Analog Series", qui se consacre à l'édition en vinyle d'enregistrements inédits de jazzmen européens réalisés à l'origine sur bandes magnétiques dans les années 1960 et 1970. Premier volume paru : “Scream for Peace” du Joachim Kühn Trio (1969).

(extrait du communiqué de presse)