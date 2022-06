Jazz Bonus : Lisbeth Quartett - Release

**“Release ”**est un album marqué par une interaction sensible - une collection de chansons étonnamment subtiles et mélodiquement prononcées, à la fois douces et puissamment fluides. Même si les musiciens sont à l'autre bout du monde, à Berlin ou à New York, tous en voyage et travaillant sur leurs projets respectifs, ils semblent se fondre et se mélanger avec aisance grâce à leur histoire commune et à leur connaissance du style instrumental de chacun. "Ils ont tous cultivé la capacité de jouer de leurs instruments d’une manière douce et limpide, avec une homogénéité qu'ils ont affiné tout au long de leur parcours ensemble. Douze ans, c'est long, et les milliers de moments qu'ils ont partagés les ont amenés là où ils sont aujourd'hui, à travailler ensemble, à créer une nouvelle musique dans cette ère post-moderne et à poursuivre leur héritage en tant que groupe leader dans le paysage international du jazz", écrit Jordannah Elizabeth dans les notes de pochette.

(extrait du communiqué de presse - traduction C. Charbonnier / A. Dutilh)

