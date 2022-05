Jazz Bonus : Louis Sclavis - Les cadences du monde

Le fil d’Ariane déroulé par Louis Sclavis tout au long de ses voyages et de ses aventures musicales l’amène naturellement à l’écriture de mélodies originales, nourries ici et là par une audace sonore et une esthétique intemporelle bien connue du public.

Son nouvel album “Les cadences du monde” ressemble en quelque sorte à un écrin bouillonnant de musiques imagées et toutefois inspirées par l’ouvrage photographique “L’usure du monde” de Frédéric Lecloux. Il en jaillit onze titres qui nous redonnent des yeux d’enfants, invitant nos rêves à refaire surface.

Ce n'est donc pas un hasard si le mariage acoustique de la clarinette, du violoncelle et des percussions est à l’honneur dans un numéro d’équilibriste d’une haute intensité qui tire la corde sensible vers l’émotion. La formule instrumentale choisie par Louis Sclavis prend évidemment tout son sens ici, laissant libre court à une grande liberté dans l’interprétation instrumentale.

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Louis Sclavis

Au Yvré l'Evêque (72) mercredi 1er juin à 19h à l'Abbaye Royale de l'Epau dans le cadre de Europajazz Festival

Louis Sclavis (clarinettes)

Annabelle Luis (violoncelle)

Bruno Ducret (violoncelle)

Keyvan Chemirani (zarb, darf)

