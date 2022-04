Jazz Bonus : Magic Malik - Ka-frobeat

« Les musiciens se sont agrégés par affinité avec la musique que nous proposions, car elle résonnait déjà chez eux comme l'écho d'une appartenance évidente, au-delà du fait d'être africain ou guadeloupéen. Julien Reyboz, ingénieur du son du groupe et directeur artistique ainsi que Zaf Zapha, bassiste du groupe et directeur artistique également, ont pris ensemble ce projet afin d'en proposer une version discographique. En tant que leader et compositeur du groupe, c'est une grande émotion pour moi de pouvoir partager ce projet dans lequel pour la première fois je m'assume en tant que chanteur. Bien sûr, la flûte ponctue. Avec ce groupe, je suis ému de retrouver mon créole nomade et pourtant ancré dans l'eau qui relie ces terres d'Afrique et de Guadeloupe. Ka-Frobeat est la réunion du « ka », le tambour de la musique traditionnelle guadeloupéenne et de « frobeat » comme afrobeat, la musique crée par Fela au Nigeria. Elle se veut l'héritière de Gérard Lockel, Esnard Boisdur, Fela, Eugène Mona, qui représentent dans mon cœur les étapes du voyage initiatique qui m'a mené jusqu'à ce projet.»

« Le Magic Malik Ka-Frobeat est dédié à feu Hilaire Penda, qui l'avait le premier « pris sous son aile » , selon ses propres termes, avec son festival "Les rares talents". Je rencontrai un jour dans le métro parisien un guadeloupéen qui m’interpella sur mes origines. Je lui dis que c’était compliqué… Il me coupa dans mon élan et mon effort d’explication et me demanda “ès ou ka palé kréol” ? Je lui répondis que oui, que c’était ma langue paternelle. Il résuma par ces mots qui me sont resté ancrés depuis, comme je le suis dans la musique de ce projet : “Si ou ka palé kréol alos ou sé moun Gwadloup” Cet homme me disait que le territoire c’était la langue, que l’ancrage dans une culture, une terre, c’était la langue… Ce jour-là, cet inconnu fit de moi pour toujours, un guadeloupéen. » Magic Malik

Magic Malik (voix, flûte, compositions)

Olivier Laisney (trompette)

Maciek Lasserre (saxophones, percussions)

Maïlys Maronne (claviers)

Oscar Emch (guitare)

Mathilda Haynes (guitare)

Zaf Zapha (basse, voix, percussions)

Hilaire Penda (basse)

Maxime Zampieri (batterie)

David Mirandon (percussions)

François Collombin (percussions)

Isabel Gonzalez (choeur)

Valérie Belinga (choeur)