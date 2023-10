Jazz Bonus : Magma, les 50 ans de "Mekanïk Destruktïv Kommandöh"

En 1973, Magma publiait son troisième album “Mekanïk Destrutïv Kommandö”. 50 ans plus tard, un coffret intitulé “Une histoire de Mekanïk” fête l’anniversaire de cet album culte. Il sort le 6 octobre, et comprend sept vinyles. On y retrouve notamment l’enregistrement original remasterisé sans oublier diverses incarnations, sous forme d’enregistrements live et d’adaptations diverses, un livre de 84 pages et même un poster drapeau en tissu de 70x100cm.

« Avec ce coffret nous souhaitons vous amener au cœur de la construction de l’œuvre la plus emblématique de Magma, vous permettre de suivre son évolution tout au long de ces 50 années » déclarent Stella et Christian Vander dans un communiqué. « La première fois que le groupe a joué MDK, nous étions loin d’imaginer le jouer encore plus de 50 ans plus tard. Cet anniversaire mérite d’être célébré, c’est un cadeau pour nous aussi ! »

Disque 1 : Paris – ORTF (1972)

Certainement l’une des premières versions live enregistrées de « MDK »; et ce pourrait même être la première. L’œuvre était encore en chantier à cette époque.

Disque 2 : Chœurs de la Storchhaus (1973)

Cet enregistrement studio peut être considéré comme une maquette et est interprété avec le chœur qui a joué « MDK » en direct au festival Sigma à Bordeaux en novembre 1972. Il est sorti pour la première fois en CD en 1989 et apparaît maintenant pour la première fois en vinyle.

Disque 3 : M.D.K original version studio (1973)

Malgré plus de 30 enregistrements studio et live publiés, beaucoup considèrent cet album comme le chef-d’œuvre ultime de Magma. A l’époque, Christian Vander avait pris pleinement en main le destin artistique du groupe français. Le développement le plus frappant a été l’impact massif des chanteurs et du chœur. Ce classique a été soigneusement remastérisé pour cette édition.

Disque 4 (face 1)– Les voix de Magma et les choristes de l’ensemble Edgar Varèse (1994).

Cette version inédite a été enregistré en direct avec l’ajout d’un chœur de 60 musiciens.

Disque 4 (face 2)– Babayaga la sorcière (1995) : Charivari pour voix d’enfants

Cette surprenante adaptation de « MDK » a été enregistrée à l’Espace Lumière d’Epinay-sur-Seine le 15 octobre 1995 lors du deuxième concert célébrant les 25 ans de Magma. Il comprend un impressionnant chœur d’enfants et un ensemble instrumental d’adolescents et est sorti sur CD en 1996 mais jamais auparavant sur vinyle.

Disque 5 : Paris – Théâtre le Trianon (2000)

Cette version a été enregistrée à Paris au Théâtre du Trianon lors de la célébration du 30e anniversaire de Magma et n’était auparavant sortie que sur CD dans le cadre d’un coffret en 2001.

Disque 6 : Le Triton, scène de musique vivante (2005)

En mai 2005, Magma a investi Le Triton à Paris, a changé son programme chaque semaine et a invité d’illustres anciens membres sur scène à jouer avec eux. Sur cet enregistrement du 21 mai, Christian Vander retrouve le légendaire bassiste Jannick Top. Publiée auparavant uniquement sur DVD, il s’agit de la première version uniquement audio de cet événement.

Disque 7 : Opéra de Rennes (2021)

Cette version inédite restitue l’énergie du nouveau line-up de Magma, plus dynamique que jamais !

(extrait du communiqué de presse)