Jazz Bonus : Marc Copland - Someday

Alors que la pandémie touche à sa fin et que la musique réapparaît en 2022, Marc Copland sort son premier album en quartet depuis plusieurs années, avec quelques-unes des pointures de la scène new-yorkaise. Le pianiste estime qu'il s'agit de l'un de ses meilleurs enregistrements, et après avoir entendu la verve lyrique de Robin Verheyen, on comprend pourquoi !

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Marc Copland

A Paris (75) samedi 10 décembre à 19h au Bal Blomet - Concert retransmis en direct dans Jazz Club de Yvan Amar

Marc Copland (piano)

Robin Verheyen (saxophone)

Drew Gress (contrebasse)

Mark Ferber (batterie)

