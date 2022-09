Jazz Bonus : Marc Mommaas - The Impressionist

"Dans la foule des saxophonistes de Manhattan, Marc Mommaas s'est forgé une voix et une vision uniques" - Thomas Conrad / All About Jazz

Le calme étrange de la ville de New York pendant la pandémie de Covid-19 a conduit de nombreux habitants à un état de contemplation et d'exploration intérieure. Le saxophoniste et compositeur Marc Mommaas s'est trouvé attiré par des sons avec lesquels il avait grandi, ceux de la musique classique, mais qu'il avait laissés de côté pour suivre sa propre voie musicale dans le jazz. Celui qui se décrit comme un expressionniste a été surpris de se retrouver plongé dans les sons des impressionnistes.

Marc Mommaas s'est plongé dans la musique des impressionnistes mais s'est trouvé particulièrement attiré par l'un des instigateurs du mouvement, Gabriel Fauré, qui a ensuite enseigné à Maurice Ravel et Nadia Boulanger.

Marc Mommaas a trouvé le temps et le lieu adéquat, dans les studios du New York Jazz Workshop, pour s'asseoir et composer. Toujours dans l'instant, Marc Mommaas s'est lancé directement dans l'écriture de cette nouvelle musique, essayant de relier ces influences plus anciennes à son style contemporain et à ses sentiments complexes sur New York à ce moment-là. Le processus de composition s'est déroulé rapidement, comme si la musique jaillissait d'elle-même. Marc Mommaas avait également en tête un ensemble sans batteur pour interpréter la musique, à savoir le pianiste Gary Versace, le guitariste Nate Radley et le bassiste Jay Anderson, ce qui a encore simplifié le processus d'écriture.

L'étude du style de composition de Gabriel Fauré a conduit Marc Mommaas sur un chemin de découverte et de redécouverte. La musique l'a frappé à un moment et à un endroit où il était le plus logique de la canaliser dans une musique originale brillamment façonnée, présentée ici sous le titre “The Impressionist ”.

