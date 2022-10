Jazz Bonus : Marshall Gilkes - Cyclic Journey

"Ça commence à se savoir : Marshall Gilkes est un tromboniste qui déchire, avec plein d’idées originales et une technique de malade". - Thomas Conrad, JazzTimes Magazine

"Le jeu de Gilkes... se déploie avec exubérance" - Alexa Peters, DownBeat Magazine

"Son écriture et ses arrangements sont tout aussi étonnants que ses solos. Je ne sais pas pourquoi les trombonistes ont tendance à être de grands arrangeurs (Bob Brookmeyer, Slide Hampton, etc.) mais Gilkes s'inscrit clairement dans cette tradition. Il peut faire passer le trombone de la rugosité du blues à la douceur du cor français sans effort." - Ron Netsky, Rochester City Paper

"Marshall Gilkes est un tromboniste doté d'un talent monstre et d'un bon goût dès qu'il porte le cuivre à ses lèvres, quelle que soit le cadre du concert." - R.J. DeLuke, AllAboutJazz

"Convaincant, harmoniquement intriguant et férocement swinguant" - Bill Milkowski, JazzTimes Magazine

"Le meilleur tromboniste du jazz du nouveau millénaire" - Thomas Conrad, Stereophile Magazine

"Remarquable tant pour ses compositions d'une modernité aisée que pour la cohésion de cet ensemble" - The New York Times

Le tromboniste et compositeur Marshall Gilkes , nommé aux Grammy Awards, possède une voix singulière et distincte au trombone, qui exprime simultanément la beauté, la virtuosité, la spontanéité brute de l'improvisation associées à l'architecture élégante et majestueuse de la musique classique. Il a été le trombone solo du Vanguard Orchestra, s'est produit avec le Maria Schneider Orchestra, le Slide Monsters Trombone Quartet et a dirigé ses propres projets, produisant jusqu'à présent six albums acclamés par la critique. Gilkes est également un compositeur prolifique, ayant récemment contribué à un ensemble de compositions étonnantes pour le WDR Big Band, intitulé "Always Forward". En bref, cet homme est un musicien qui sait tout faire.

Après “Waiting To Continue”, son album avec le WDR Big Band de Cologne, sorti en 2020, le dernier coup de maître de Marshall Gilkes est une suite musicale d'une beauté époustouflante et captivante, intitulée “Cyclic Journey”. Sur cet enregistrement, Gilkes découvre et explore les éléments de son propre voyage. "J'ai écrit la musique de cet album en mars et avril 2022, mais j'avais cette idée - réunir deux mondes - depuis un certain temps", explique Gilkes. "Et en ce qui concerne le thème, il est vraiment apparu en réfléchissant à ce qui m'est le plus familier. C'est ainsi que m'est venue l'idée d'écrire une bande-son pour mon existence quotidienne, extérieure et intérieure." Le quotidien de Gilkes, c'est d'être capable de jouer à un très haut niveau dans une multitude de situations et de partenariats musicaux, ce qu'il fait avec une flexibilité et une maîtrise de son instrument peu communes, et de s'occuper de sa famille en tant que père et mari dévoué.

La formation réunie pour “Cyclic Journey” est un groupe accompli et unique, qui donne vie à la vision de Gilkes de manière originale. Le pianiste Aaron Parks, la bassiste Linda May Han Oh et le batteur Johnathan Blake pourraient être considérés comme une version moderne de la "section rythmique", tant leur cohésion est puissante (comme beaucoup le savent, “la section rythmique" originale était composée de Red Garland au piano, Paul Chambers à la basse et Philly Joe Jones à la batterie). Ils accompagnent 'un octuor de cuivres composé d'une brochette de poids lourds du classique, dont les trompettistes Brandon Ridenour (de Canadian Brass), Ethan Bensdorf (de l'Orchestre philharmonique de New York) et l'omniprésent Tony Kadleck (soliste très demandé dans la Grosse Pomme), le corniste Adam Unsworth (professeur de cor à l'Université du Michigan et ancien membre de l'Orchestre de Philadelphie), le légendaire Joseph Alessi (trombone solo de longue date de l'Orchestre philharmonique de New York), le tromboniste basse Nick Schwartz (du New York City Ballet), l'as de l'euphonium Demondrae Thurman (président du département des cuivres de l'Université de l'Indiana), et le roi du tuba, Marcus Rojas, qui a tenu les fondations pour tout le monde, de Henry Threadgill au Metropolitan Opera. "J'ai l'impression qu'avec ce projet, il ne s'agit pas seulement de la combinaison de deux groupes ou idées, mais des musiciens eux-mêmes. Le son de Linda à la basse est incroyablement pur. La touche d'Aaron au piano, évidente, par exemple, dans la façon dont il prend le relais après la fanfare de Go, Get It !, est magnifique. La façon dont Johnathan joue et orchestre tout, élève la musique. Et j'ai une dream team avec ces cuivres. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance d'avoir pu réunir le groupe parfait", déclare Gilkes.

Les neuf mouvements de “Cyclic Journey“ reflètent les éléments de la vie personnelle et professionnelle de Gilkes. La piste bonus, qui vaut à elle seule l’attention, est une dernière révérence à la grandeur des cuivres, alors que Gilkes et ses collègues cornistes mettent le feu à la maison avec Sin Filtro ( filtre), qui reprend certaines des signatures du leader - sauts de registre extrêmes, mélodies fortes, harmonies sophistiquées, intensité rythmique - c'est un étourdissement aux accents hispaniques qui met en lumière cette incroyable assemblée de virtuoses de la coulisse et des pistons.

