Jazz Bonus : Matthew Halsall - An Ever Changing View

Le musicien de Manchester, qui a fait ses classes dans les big bands de la ville avant de découvrir la culture DJ, y fait se rencontrer le jazz spirituel, l'ambient et la musique de méditation avec une rare sensibilité. Alternant paysages musicaux luxuriants et plages minimalistes, Halsall a construit les compositions de ce nouvel album à partir d'instruments de percussions faits main, joués et samplés en studio. Le résultat est un album enchanteur, conçu par un musicien en accord avec son art, son époque et la nature.

Matthew Halsall ne s’est jamais vu appartenir à une scène ou à un son : il préfère créer son propre univers sonore. Ces quinze dernières années, avec 8 albums à son actif, il est devenu une voix essentielle de la musique instrumentale, avec son mélange fluide et sans limite de jazz, d’electronica, de musique spirituelle et du monde entier. Aujourd’hui, son style conjugue un toucher d’une grande légèreté, une lueur chaleureuse, des vagues qui roulent et des oiseaux qui chantent…

C’est une musique profondément méditative, en accord avec la nature, qui nourrit autant qu’elle galvanise. Son nouvel album “An Ever Changing View” marque une subtile avancée pour le trompettiste et compositeur de Manchester – et il porte un titre tout trouvé pour un artiste qui évolue à chacune de ses sorties. Halsall n’a jamais été aussi expérimental, élargissant une fois de plus le spectre de son son et développant davantage ses techniques de production.

Sur “Salute To The Sun”, sorti en 2020, Halsall opérait déjà un changement de cap : après deux albums avec le Gondwana Orchestra (“When The World Was One” en 2014 et “Into Forever” en 2015), il inaugurait alors une collaboration avec de jeunes musiciens de sa ville. La musique pleine d’âme de “Salute To The Sun” était un baume en ces temps impétueux, convainquant de nombreux et nouveaux admirateurs qui ne s’étaient jamais considérés comme des fans de jazz. “J’ai toujours été à la frontière du jazz, dit justement Halsall, je me suis toujours senti comme un outsider”. Sur “ An Ever Changing View ”, il se penche sur une autre forme d’art qui l’a excité pendant ses années de formation à Manchester : la culture du sample de la fin des années 90 et du début des années 2000, quand des producteurs tels que the Cinematic Orchestra, Bonobo et Mr Scruff incorporaient habilement des samples de jazz dans leur musique.

Tracing Nature, le morceau d’ouverture de l’album, plante le décor, avec son ambiance pastorale et luxuriante et ses chants d’oiseaux, comme si l’on regardait le ciel à travers la canopée d’une forêt. Pendant sa création, Halsall partageait son temps entre une magnifique maison d’architecte au nord du Pays de Galles, avec une vue sur la mer à couper le souffle et une maison moderniste à Bridlington, au nord-est de l’Angleterre, et il a composé ce qu’il a vu “comme on peint un paysage”. Cette deuxième maison, avec ses larges fenêtres donnant sur les côtes pittoresques de la Mer du Nord, est le point de départ de l’album – il contraste avec le home-studio dans lequel “Salute To The Sun” a été écrit et enregistré. Dans ce nouvel environnement, Halsall a voulu saisir “le sentiment d’ouverture et d’évasion” qu’il a éprouvé, et reprendre à zéro son approche de la composition. “J’ai appuyé sur le bouton ‘reset’ parce que je voulais avoir une liberté musicale totale, dit-il, c’était une véritable exploration du son”.

Un autre élément déclencheur est la collection de percussions, des congas au kalimba en passant par tout un tas de shakers, cloches et carillons, que Halsall n’a eu de cesse d’amasser ces deux dernières années. Beaucoup de ces instruments sont faits à la main et n’existent nulle part ailleurs. C’est le cas de ce mobile fait de 18 triangles martelés à la main qui ont guidé la composition du titre Triangles In The Sky. Un autre mobile est fait de clés, un troisième de bouchons de bouteilles. Pour Halsall, il s’agit de retrouver un plaisir de jouer enfantin. Il se souvient de sa citation préférée de Picasso : “Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant.”

Halsall a commencé par créer ses propres samples à partir de la manipulation de ses percussions, les mettant en boucle pour en faire le point de départ des morceaux – une première pour lui et le groupe. “Water Street”, par exemple, devient plus riche à chaque écoute, les spirales de kalimba, glockenspiel et autres percussions scintillant sous un beat subtil. Dans le studio, dit-il, “je travaillais presque comme un DJ, ajoutant et retirant des éléments pour que les autres musiciens jouent par-dessus. C’était une nouvelle et amusante façon de travailler, et tout le monde s’est adapté à cette méthode”.

Halsall y a aussi vu un lien avec un autre de ces centres d'intérêt : “Les samples bouclés ont une vertu méditative que je recherche beaucoup dans la musique”, dit celui qui a étudié la méditation transcendantale à la Maharishi Free School, dans le West Lancashire, à l’adolescence. “La musique est tellement vitale pour notre santé mentale et spirituelle, ajoute-t-il, elle peut nous élever et nous inspirer, nous soigner et nous protéger. C’est une qualité que j’entends dans le jazz spirituel et dans l’ambient ou juste dans le bruit de la mer et du vent dans les arbres. Je voulais que cette qualité soit au centre de ce que j’ai créé pour cet album”

Entendre du jazz sur le dancefloor à l’adolescence a ouvert de nouvelles possibilités dans l’esprit de Halsall ; il jouait de la trompette dans plusieurs big bands depuis l’âge de six ans, mais quelque chose a changé quand il s’est faufilé dans un club et a entendu Mr Scruff jouer You’ve Got To Have Freedom de Pharoah Sanders. “Je suis devenu obsédé par cette culture DJ qui explosait à ce moment-là, se souvient-il*, mais aussi par Alice Coltrane et les albums de spiritual jazz. Je me suis mis à écouter tous les mixs de Mr Scruff et Gilles Peterson et je me disais : “*c’est ce que je veux faire, quelque chose qui soit influencé par le passé mais qui se présente sous une forme contemporaine”.

“An Ever Changing View” fusionne ces formes d’une façon exaltante et donne parfois l’impression de venir d’une autre monde. Le morceau-titre se déplie et évolue en suivant la marée ; Calder Shapes est un morceau de jazz moderne entraînant et charmant dont les percussions turbulentes évoquent un certain réalisme magique ; et puis il y a le groove laid back de Mountains, Trees and Seas, où les percussions à mains, la basse et le Fender Rhodes rencontrent une rythmique hip-hop.

Jewels est un autre revirement, où les samples se mélangent et permutent pour créer une pièce organique et vivante de dance music. Ailleurs, le joyeusement implacable Natural Movement s’emploie à élever l’esprit, avec ses boucles de log drum et de xylophone et le jeu élégiaque de Halsall. Des morceaux comme Sunlight Reflection et Field Of Vision offrent des moments de pause, le premier avec ses triangles carillonnants et sa harpe chatoyante comme des rayons de soleil à travers une fenêtre, le second avec son piano ondulant et ses chants d’oiseaux de l’île d’Anglesey.

“An Ever Changing View” se clôt avec le magnifique Triangles in the Sky, un morceau enchanteur et hypnotique qui brode un canevas de sons à partir de samples de voix et sur lequel on entend la flûte de Chip Wickham, collaborateur de longue date de Matthew Halsall. Il referme cet album qui présente Halsall non seulement comme un trompettiste virtuose et un grand compositeur mais aussi comme un producteur brillant, capable de tirer de l’expressivité à partir d'éléments complexes.

La pochette de l’album complète parfaitement la vision de Halsall. Cette pièce abstraite, pleine de couleurs et aux formes organiques a été créée spécialement par l’artiste londonienne Sara Kelly. Après tout, Matthew Halsall est un artiste qui change lui aussi constamment de forme et ne cesse de construire de nouveaux mondes.

Matthew Halsall est un trompettiste, leader de groupe, compositeur et producteur qui redéfinit le jazz spirituel pour les nouvelles générations. À travers ses albums, de plus en plus salués, et son label au goût sûr Gondwana Records, il est devenu une voix essentielle de la musique anglaise, combinant avec souplesse et sans se fixer de limites le jazz et des influences de musiques méditatives en lien direct avec le monde naturel. Son style repose sur les fondations posées par de grandes figures telles qu’Alice Coltrane et Pharoah Sanders ; il y ajoute l’influence de l’electronica à base de samples qu’il a entendu très jeune dans les clubs et des percussions du monde entier ainsi que sa touche inimitable, qu’on pourrait qualifier de “scintillante”.

Né et élevé à Manchester, Halsall est aujourd’hui l’une des figures de proue de la renaissance du jazz anglais. Son label Gondwana Records qu’il fonde en 2008 pour documenter la bourgeonnante scène locale, a produit des disques de Portico Quartet, GoGo Penguin ou Mammal Hands, et a aujourd’hui une influence internationale.

Son premier album “Sending My Love” sort en 2008. Suivront “Clour Yes” (2009), “On The Go” (2011) et “Fletcher Moss Park” (2012). En 2013, Bonobo choisit l’un des titres de Halsall, Sailing Out To Sea pour sa contribution à la série de compilations “Late Night Tales”. Halsall enchaîne avec deux albums enregistrés avec le Gondwana Orchestra, ajoutant des cordes et des invités vocaux à ces compositions cérébrales. Ses reprises des pièces d’Alice Coltrane “Journey In Satchidananda” et “Blue Nile” paraissent alors que le jazz anglais commence à toucher de nouveaux publics, éduqués notamment à la culture DJ.

En 2020, après cinq années consacrées à développer le label, Matthew Halsall s’entoure d’une nouveau groupe de jeunes musiciens de Manchester pour “Salute To The Sun”. La musique pleine d’âme de cet album agit comme un baume en ces temps impétueux et rallie de nombreux et nouveaux admirateurs qui ne s’étaient jamais considérés comme des fans de jazz.

Ce mois-ci, pour célébrer la sortie de “An Ever Changing View” et 15 ans d’une carrière vouée à brouiller les frontières musicales et à proposer une vision singulière, Matthew Halsall et son groupe se produiront dans l’enceinte prestigieuse du Royal Albert Hall, à Londres.

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Matthew Halsall

A Paris (75) le 18 octobre à 20h au Café de la Danse

Matthew Halsall (trompette)

Matt Cliffe (saxophone, flûte)

Alice Roberts (harpe)

Jasper Green (piano)

Gavin Barras (basse)

Alan Taylor (batterie)

Sam Bell (percussions)

Chip Wickham (saxophone, flûte)