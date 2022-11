Jazz Bonus : Mélanie Centenero - Théorie de l'ensemble

Si l'époque est bien aux femmes musiciennes, voici une batteuse émergente dont le profil original et l'énergie créative interpellent. Puisant aux racines du jazz autant que dans la modernité de groupes actuels (on pense à Gogo Penguin, Yussef Kamaal, au piano de Tigran Hamasyan ou encore aux motifs de Steve Reich), " Théorie de l'Ensemble " révèle des sonorités chaudes et organiques, des moments intimistes, mais aussi des accents plus électriques.

Ce premier opus ouvre ainsi une voie vers les horizons d’une fusion riche, colorée, profonde, dans laquelle le quartet - composé de Victor Gonon (guitare), Thomas Salvatore (claviers), Antoine Brunet (basse) et les choeurs de Louise Debaecke r- vient développer la richesse d'un univers musical rafraîchissant.

De tous les titres, Metastable State se démarque par sa finesse et sa force. Véritable architecture sonore, rythmique, émotionnelle, il condense l'univers poétique de la musicienne, et la puissance des grooves et des couleurs déployés dans l'ensemble de l'album

Originaire de Toulouse, Mélanie Centenero commence la musique par le piano classique à l'âge de 4 ans. A 11 ans, elle découvre la batterie et suit des cours particuliers à l'école Agostini de Toulouse, puis aux côtés de Mathieu Lescuyer. Après des études à la Faculté des Sciences de Toulouse, elle poursuit ses études musicales par la formation professionnelle de l'American School of Modern Music à Paris, dont elle sort diplômée en 2020. Trois années qu'elle mettra à profit pour composer principalement au piano les titres de l'album. Elle décide de parfaire sa technique instrumentale, et sort diplômée du cursus supérieur de l'école de batterie Emmanuel Boursault de Paris en 2021.

Aujourd'hui, elle accompagne des formations aux styles musicaux allant du jazz-rock à la pop en passant par la variété française (Trio for Echo, Almée, Loon Bay...) Inspiré par des batteurs tels que Gary Novak, Stéphane Galland, Raphaël Pannier ou encore Gavin Harrison, le jeu de Mélanie offre une batterie toute en textures et en finesse, et affirme une attention particulière au groove autant qu'à la musicalité.

(extrait du communiqué de presse)