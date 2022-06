Jazz Bonus : Menuau, Merel, Ripoche - Trois ténors pour Bex et Goubert

Ce nouvel album est une célébration de la musique de Duke Ellington et Mal Waldron avec des arrangements signés du clarinettiste Olivier Thémines, double hommage prolongé par des compositions originales. Née d’une envie commune, la réunion de ces cinq jazzmen émérites s’est faite sous l’étendard d’une formation inédite, qui parvient à lier harmonieusement tradition et modernité.

La nouvelle “Confrérie du souffle”

L’idée première de réunir trois saxophonistes sur cet album est née d’un souvenir personnel de Pierrick Menuau, remontant à l’époque où il parachevait sa formation de jazzman à Washington DC. Un jour, chez une amie commune, le jeune saxophoniste fit la connaissance d’un glorieux aîné (disparu depuis) : Clyde Dickerson. Ce dernier était une “figure” locale. Ayant écumé tous les clubs de la région pendant 40 ans comme saxophoniste de jazz, il fut aussi pendant une bonne vingtaine d’années le portier d’un grand hôtel de Washington. Ce job lui avait d’ailleurs valu le sobriquet de “Watergate” Clyde, du nom du palace où il officiait. Quant à sa longue carrière musicale dans les clubs de la ville, elle lui avait procuré une vraie notoriété au fil des ans. A Washington, les amateurs de jazz appréciaient beaucoup son style, inspiré par celui de Coleman Hawkins et de Lester Young. Un soir, justement, Clyde Dickerson invita son jeune ami français à venir écouter son groupe, pour un hommage intitulé “Three tenor sax for Lester Young” : “Ils portaient tous des chapeaux façon Lester, se souvient Pierrick. Et ils avaient tous les trois une identité bien distincte. La grande Shirley Horn et les saxophonistes Byron Morris et Ron Holloway faisaient partie du groupe. J’étais sous le charme.”

Pierrick Menuau , saxophoniste, compositeur et professeur

Remarqué par la presse pour la sortie de son dernier album “Togetherness Ensemble” en février dernier chez Tinker Label, il trace aujourd’hui son parcours aussi à travers différents projets comme sideman avec “le Gaëtan Nicot 4tet” ou le groupe du guitariste Nicolas Rousserie “Plume Quartet”. Il est aussi à l’origine du Butch Warren French 5tet (Black & Blue), du Cole Porter Septet (Black & Blue). En tant qu'enseignant, il dirige et coordonne le département jazz au CRR d’Angers depuis 2007.

Pierre-Yves Merel , saxophoniste, flûtiste et compositeur

Marqué par l’héritage des grands ténors, il met cette influence première au service de projets multiples,ouverts et créatifs qui l’ont amené à côtoyer de nombreux musiciens tels qu’Eric Le Lann, Georges Brown, Jean “Popof” Chevalier, Steve Potts, Luigi Grasso, Rhoda Scott, Ricky Ford, Geoffroy Tamisier, Alban Darche… Il défend actuellement les projets comme “The Big Room” avec Yoann Loustalot, “Hoarse” avec Guillaume Hazebrouck, Fred Chiffoleau et Arnaud Lechantre ou encore « Transhumance » du batteur Florian Chaigne.

François Ripoche , saxophoniste, compositeur, professeur

Musicien incontournable de la scène jazz nantaise. Son dernier projet « Happy Mood » à été salué par la critique. Il est aussi leader et initiateur du groupe “Francis et ses Peintres” dans lequel on retrouve fréquemment le chanteur Philippe Katerine. On le trouve aussi au sein de formations entouré de musiciens comme Alain Jean-Marie, John Betsch, Steve Potts ou Sarah Lazarus.

Emmanuel Bex , organiste, compositeur

Maître incontesté de l’orgue Hammond qu’il n’a de cesse de « dépoussiérer » depuis le début des années 1980, pianiste singulier, compositeur prolifique et pédagogue tout-terrain. Emmanuel Bex est un artiste engagé, soucieux de transmettre des valeurs qu’il juge indissociables du jazz (le partage, la démocratie, l’ouverture, le vivre ensemble). Ses derniers projets sont : “La Chose commune”, “le Bex’tet”, “la Belle Vie” avec Philip Catherine et Aldo Romano.

Simon Goubert , batteur, pianiste, compositeur

Il pratique d’abord le piano, puis dès l’âge de 10 ans adopte la batterie comme instrument principal. Admirateur puis compagnon de route de Christian Vander au sein du groupe Offering où il joue des claviers dès 1983, il rejoindra, treize ans plus tard, le groupe Magma. Toujours avec Christian Vander, il crée en 1994 le groupe Welcome formé de deux batteries, deux contrebasses, deux saxophones et un piano. Aujourd’hui Simon Goubert est un musicien incontournable. On peut le retrouver auprès de la pianiste Sophia Domancich en duo, dans Magma avec de Christian Vander ou encore avec Le projet de François Ripoche « Happy Mood ».

