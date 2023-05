Jazz Bonus : Michael Blake - Dance Of The Mystic Bliss

Le saxophoniste ténor et soprano Michael Blake, qui a créé l'ensemble Chroma Nova (nouvelle couleur), publie “Dance of the Mystic Bliss” . Il s’agit d’une série de pièces originales vibrantes, interprétées par un ensemble éclectique de quatre musiciens à cordes (guitare, violon, violoncelle, basse) et de deux multi-percussionnistes brésiliens. “Dance of the Mystic Bliss” marque également les débuts discographiques de Michael Blake (en tant que leader) à la flûte, un instrument qu'il a passé du temps à tailler dans le bois pendant le confinement. En 25 ans de carrière, avec 15 albums à son actif, sans oublier ses passages au sein des Lounge Lizards ou du Jazz Composers Collective, Michael Blake, 58 ans, est à la recherche de nouvelles sonorités, de nouvelles techniques et d'un univers artistique toujours plus vaste.

“Dance of the Mystic Bliss” fait suite à l'album “Combobulate” (Newvelle, 2022), avec des cuivres, un son tout à fait différent. Le groove est profond, mais Blake ne s'est pas lancé dans un album de "jazz brésilien" à proprement parler : c'est la synergie particulière entre ces familles d'instruments et ce qu'elle apporte à la nature mélodique, rythmique et aux textures de l'écriture de Blake, qui a déterminé la direction à suivre.

L'album trouve naturellement sa place au sein du catalogue de P&M Records, le label récemment fondé par Michael Blake et son frère londonien Paul. Il est tout à fait approprié que “Dance of the Mystic Bliss” implique la famille, car le climat émotionnel de l'album est façonné par la mort à 81 ans de Merle, la mère des frères et sœurs Blake. Elle est la "Merle the Pearl", du morceau-titre, une reprise inspirée d'un morceau que les Blake ont enregistré pour la première fois en quartet sur “Elevated” (2002). Merle était une jardinière passionnée, et les titres des chansons de “Dance of the Mystic Bliss” - Le Coeur du Jardin, Weeds, Prune Pluck Pangloss, Cleopatra, The Meadows - sont destinés à perpétuer sa mémoire.

(extrait du communiqué de presse - traduction E. Lacaze et A. Dutilh)