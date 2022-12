Jazz Bonus : Miles Davis Quintet - 2nd Session, 1956 Revisited

Voici une chance d'entendre Miles Davis comme à l’époque de la sortie de ces enregistrements. Peu importe que la plupart des collectionneurs de hard bop aient déjà ces disques et qu'ils soient familiers avec un ordre des morceaux particulier. Peut-être que ceux qui ont investi dans ces sessions complètes auront un sens plus clair de la continuité de ces sessions remarquables, mais cette obsession désormais familière des bavures et des copeaux du processus de studio pourrait l'emporter sur l'appréciation musicale. Ce qui s'est passé au Van Gelder's le 26 octobre 1956 est l'une des grandes performances du jazz moderne. Il faut s'y abandonner.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Miles Davis (trompette)

John Coltrane (saxophone ténor)

Red Garland (piano)

Paul Chambers (contrebasse)

Philly Joe Jones (batterie)

