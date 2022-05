Jazz Bonus : Monophonics - Sage Motel

Après le succès de son précédent disque “It’s Only Us” en 2020, Monophonics, le groupe fer-de-lance de la soul psychédélique américaine fait son retour avec un album-concept qui met en musique les histoires du “Sage Motel”*, un hébergement hôtelier situé dans la baie de San Francisco, d’où est originaire la bande emmenée par le chanteur et compositeur Kelly Finnigan.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Il s’agit d’un endroit où l’on connaît les hauts et les bas de l’existence humaine, où se réalisent les rêves les plus grands et où les cœurs brisés se réfugient. Un endroit où les gens se croisent sans savoir comment ils sont arrivés là, où les individus se retrouvent à un carrefour de leur vie.

Publicité

Hôtel de passage pittoresque pour les voyageurs et les routiers dans les années 40, le “Sage Motel” se transforme en repaire bohème dans les années 60 et 70. Des artistes, musiciens et vagabonds de tous bords s’y rendent alors que les propriétaires dépensent des sommes astronomiques dans des travaux de rénovation, parvenant à attirer certains des groupes les plus importants de l’époque. Mais quand l’argent vient à manquer, le “Sage Motel” redevient un hôtel qu’on loue à l’heure.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

“Sage Motel”, le cinquième album studio de Monophonics, raconte l’histoire de ce lieu. Toujours réalisé par le brillant leader du groupe Kelly Finnigan, le disque capture un son intemporel qui mélange soul et rock psychédélique. Avec leur précédent album, “It’s Only Us”, écoulé à 10 000 exemplaires en physique et cumulant plus de 20 millions de streams, les Monophonics ont fini d’asseoir leur réputation comme l’un des groupes les plus marquants du paysage musical américain.

(extrait du communiqué de presse)

À écouter dans l'émission : Flash Pig, le jeu de quatre