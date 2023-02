Jazz Bonus : Nasser Ben Dadoo, White Feet - Blue Legacy

Derrière chaque son et chaque pulsation de Nasser Ben Dadoo « White Feet », le blues surgit comme une évidence. Car ce blues du sud n’a pas besoin de boussole pour sonder les profondeurs de l’âme. Et si sa musique charrie les tourments du Mississippi et du Delta jusqu’au Chicago blues, elle respire aussi les rythmes 6/8 africains.

Avec son ouverture d’esprit et son énergie contagieuse, Nasser Ben Dadoo déjoue les clichés avec ses explorations sonores. Il faut dire que, tombant précocement dans le chaudron du blues, ce chanteur-guitariste n’a cessé de cultiver un sens aigu de l’improvisation et un goût pour les groove indomptables aux tensions rock.

Ce don singulier, il a pu l’exposer à l’échelle internationale auprès de prestigieux ainés tels que John Primer, Billy Branch, Kim Wilson et aujourd’hui avec son complice malien Vieux Farka Touré. La confirmation que Nasser Ben Dadoo possède cette étincelle précieuse qui fait la marque des vrais bluesmen. S’affranchissant du répertoire classique en défendant désormais ses propres compositions, il arpente son inépuisable terrain de jeu avec un combo de musiciens aventuriers. En dépositaire de cette musique aux parfums d’émancipation sociale et au swing infernal, White Feet incarne ce blues moderne et voyageur. Transcendant et Intense.

(extrait du communiqué de presse)

Nasser Ben Dadoo (guitare, voix)

Matthieu Tomi (basse)

Pascal Versini (clavier)

Rob Hirons (batterie)

Djamel Taouach (percussions)

Sihem Mihoubi (choeurs)

Saleha Moudjari (choeurs)

Nassim Kouti (choeurs)

Nadir Benmansour (choeurs)

