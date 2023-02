Jazz Bonus : Nicholas Payton - The Couch Sessions

“The Couch Sessions” est le dernier en date d'une série enregistrée avec des sections rythmiques de rêve. Cette fois, Nicholas Payton est rejoint par le bassiste Buster Williams et le batteur Lenny White, qui ont non seulement forgé l'un des tandems rythmiques les plus marquants de ces dernières décennies, mais ont également travaillé avec nombre des artistes légendaires auxquels cet album est dédié.

"J'ai décidé d'utiliser Buster et Lenny pour leur histoire commune", explique Payton. "Ils ont travaillé non seulement l'un avec l'autre, mais aussi avec mon artiste préféré, Miles Davis. Il y a beaucoup de liens entre les musiciens de l'album et les lignées dont ils sont issus ou qu'ils ont contribué à créer. Travailler avec Buster et Lenny ensemble était un objectif prioritaire pour moi."

Tout au long de “ The Couch Sessions ”, Nicholas Payton et son trio jouent les thérapeutes auprès des auditeurs qui ont besoin de conseils musicaux essentiels. "En ces temps nouveaux et incertains, l'importance de la musique et des arts est encore plus mise en avant", dit-il. "Avec cet album, je voulais parler de la musique comme d'une force de guérison, une source essentielle de lumière dans nos vies". Ainsi, à tour de rôle, les voix de Geri Allen, Keith Jarrett, Wayne Shorter, Benny Golson ou Herbie Hancock délivrent quelques messages essentiels.

