Jazz Bonus : Nicky Shrire - Nowhere Girl

Brouillant les frontières entre le jazz, les auteurs-compositeurs-interprètes et les traditions folkloriques, "Nowhere Girl" est le nouvel album chatoyant de la chanteuse et songwriter britannique, sud-africaine et canadienne Nicky Schrire .

Nicky Schrire est née à Londres et a grandi au Cap, en Afrique du Sud. Elle s'installe à New York pour suivre les cours de la Manhattan School of Music et, après avoir passé près de cinq ans dans cette ville, retourne au Cap en passant par Londres. Elle s'est installée à Toronto, au Canada, en 2020, forte de son expérience et de son désir de nouer des relations musicales significatives avec des musiciens partageant les mêmes idées. “Nowhere Girl” est le résultat de ce souhait.

Publicité

Bien que Nicky Schrire ait parfois été confrontée à la question de l'identité, elle voit l'avantage d'avoir tant déménagé, expliquant : "L'album s'appelle “Nowhere Girl” parce que j'ai vécu dans tellement d'endroits différents. C'est quelque chose dont je suis immensément reconnaissante, mais cela accroît le sentiment d'appartenance à n'importe quel endroit... et donc à aucun endroit."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En appréciant la nature internationale de la communauté du jazz, Nicky Schrire comprend comment l'identité se tisse dans la musique, par une inflexion vocale, une progression harmonique spécifique, certains intervalles mélodiques. "Je m'identifie comme Britannique et Sud-Africaine, et mon amour pour le jazz et les auteurs-compositeurs-interprètes constitue une part importante de mon esthétique musicale. Il m'a été difficile de définir exactement mon son, étant donné que mon héritage est hétéroclite", explique Nicky Schrire. Sa multi-nationalité se reflète dans son style de jazz vocal, clairement façonné par des chanteuses de jazz contemporain de tous horizons : Norma Winstone, Gretchen Parlato, Maria Pia De Vito.

Dix ans après son précédent album, Nicky Schrire fait équipe avec le pianiste Chris Donnelly, le bassiste Dan Fortin et le batteur Ernesto Cervini (collectivement connu sous le nom de trio Myriad3, nominé aux Juno Awards). Parmi les musiciens invités figurent la saxophoniste Tara Davidson, la chanteuse Laila Biali, lauréate d'un prix Juno, et le guitariste mozambicain Julio Sigauque. L'album est produit par Oded Lev-Ari (Anat Cohen Tentet), nominé aux Grammy Awards, mixé par Brian Montgomery (Maria Schneider) et masterisé par Jeff "Fedge" Elliott (The Weather Station). “Nowhere Girl” est un excellent exemple du principe "less is more", avec la voix cristalline de Nicky Schrire et sa signature sans affectation au premier plan de chansons habilement conçues et mises en valeur par des arrangements dépouillés.

Cet album est aussi une sorte de carnet de voyage, avec des chansons sur les lieux qui ont façonné Schrire et sa musique. Son héritage britannique est perceptible dans les influences folkloriques de A Morning et Father. Son éducation sud-africaine est présente dans Closer To The Source (musique du défunt pianiste sud-africain Bheki Mseleku et paroles de Schrire) et My Love (avec le guitariste mozambicain Julio Sigauque). Les cinq années qu'elle a passées à New York sont résumées par This Train, et le mois qu'elle a passé à Paris (où elle est parvenue tester les croissants de plein de patisseries au lieu de suivre des cours de français) est illustré par In Paris. L'album fait également la part belle au Canada avec Heart Like A Wheel d'Anna McGarrigle, où Nicky Schrire chante en duo avec la chanteuse canadienne et amie Laila Biali.

Avec ses précédents albums, Nicky Schrire a été comparée à des songwriters comme Joni Mitchell, Tori Amos et Mary Chapin Carpenter. Prenant ces éloges à cœur et, selon ses propres termes, "essayant de ne pas céder à la pression", elle propose neuf chansons originales qui équilibrent habilement le respect de l'écriture et de la narration avec la spontanéité de l'improvisation. Nicky Schrire explique : "*Je trouve que beaucoup des musiques originales composées par des chanteurs de jazz sont soit pauvres en paroles bien conçues et en mélodies bien construites, soit pauvres sur le plan du jeu sous forme d'improvisation et d’*interplay des musiciens". Elle cite les auteurs-compositeurs Randy Newman, James Taylor et Shawn Colvin comme ses favoris. En fait, elle décrit le seul morceau en duo de l'album, Keep It Simple, comme "le bébé musical de Randy Newman et des Sherman Brothers de Mary Poppins".

“Nowhere Girl” arrive dix ans après le dernier album de Nicky Schrire. "J'ai eu amplement le temps d'écrire, de réfléchir, de remodeler et de m'efforcer de capturer ces chansons comme des véhicules d’émotion", dit-elle.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)