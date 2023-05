Jazz Bonus : Nicolas Dary - Le tourment de l'ogre

En 2014, Nicolas Dary, alors un des saxophonistes les plus brillants de sa génération est terrassé par les symptômes de la dystonie, une pathologie neurologique, qui du jour au lendemain va empêcher totalement sa pratique de lʼinstrument. Comme beaucoup de musiciens dʼexcellence, il a dédié son existence à la musique, il sʼendort et se réveille avec elle, et durant la nuit, il en rêve… Tout ce quʼil a bâti jusque là sʼeffondre et commence alors une descente au fond de lui-même qui lui révélera sa part dʼobscurité et permettra bien plus tard à la lumière de briller à nouveau.

Pour recouvrer ses aptitudes, il explorera tous les chemins, des thérapies les plus rationnelles aux expériences les plus ésotériques. Comprenant que la lutte sera dure et peut-être même sans issue, il revient à la musique en tâtonnant sur le piano, consignant des ébauches de compositions. Peu à peu, sʼouvrent les vannes, qui laissent couler souffrance et espoir, un terreau de compositions indicibles, nimbées dʼune lumière diffuse et mystérieuse.

Comme pour mieux chercher à se comprendre et à appréhender un monde nouveau, Nicolas Dary compose avec nécessité, ferveur et passion. Sʼopère alors comme un retour progressif à la vie, huit années de reconstruction autour desquelles vont sʼagréger le partage à travers la pédagogie, l‘apprentissage du piano en autodidacte, lʼétude de la composition et l’écriture, chaque jour, inlassablement. Un long parcours qui conduit à ce disque, à la fois deuil (accepter de ne plus "être" saxophoniste) et renaissance (assumer modestement de devenir un compositeur qui exprime ses œuvres au piano.)

Lors de ces moments solitaires, ses guides seront les maîtres quʼil a eu la chance de croiser lors de ses jeunes années (Clark Terry, Barry Harris, Alain Jean-Marie, Slide Hampton…) mais aussi les compositeurs dont le langage et l‘étude sont une source essentielle (Chopin, Scriabine, Ravel, Debussy, Messiaen, Schoenberg).

C‘est toutefois un chemin peu balisé que Nicolas Dary, dégagé de toute contrainte, emprunte. Prendre le temps dʼécouter en détail les vingt brèves compositions qui nous sont livrées ici, interprétées avec une infinie sensibilité par leur signataire, cʼest déchiffrer une âme riche et complexe qui a beaucoup à nous offrir, cʼest découvrir un océan de musique qui se révèle au fil des écoutes. Ce disque est un voyage, il oscille entre ombre et lumière, explorant toutes les nuances qui font la nature et le sel de l ‘existence.

Le pianiste et magnifique enseignant Charlie Banacos a parfaitement résumé la situation : « Il y a deux sortes de musiciens : ceux qui jouent sur scène et qui sont les prêcheurs et ceux qui composent et enseignent et sont les moines. Je suis un moine. »

Daniel Yvinec (extrait du communiqué de presse)