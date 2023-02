Jazz Bonus : Nicolas Fiszman - Nicolas Fiszman

« En 2019, il m’a été proposé d’être parrain de l’édition 2020 du Confluent Jazz Festival à Namur. On m’a également proposé d’y présenter un projet personnel. Malheureusement un virus inattendu s’est invité dans nos vies, et le festival a dû être annulé.

Avec les encouragements d’amis, de ma famille et de mes camarades musiciens, j’ai décidé d’emmener ce projet hors de mon home studio.

Pour la première fois et après plusieurs années de collaborations avec d’autres artistes, j’ai entrepris la production de mon propre album. J’ai commencé par revisiter d’anciennes compositions accumulées durant les années, et en ai écrit quelques nouvelles pour l’occasion. Ayant réuni quelques talentueux amis musiciens, nous avons enregistré l’album à Bruxelles entre les 25 et 29 septembre 2020.

A travers les années j’ai généralement été associé à la basse électrique. Toutefois, pour ce projet particulier j’ai décidé de retourner à mon premier instrument, la guitare. »

Né à Bruxelles le 19 juillet 1964, Nicolas Fiszman commence la guitare à l’âge de 6 ans et étudie la « guitare folk » avec le guitariste belge Benjamin Bertrand.

A 11 ans il rencontre Philip Catherine qui accepte de lui donner des cours. Il commence à jouer de la basse électrique à 13 ans. Entre ses 12 et 15 ans il se produit en concerts avec des artistes tels que: Philip Catherine, Larry Coryell, Toots Thielemans, le groupe belge Cos ou encore la chanteuse Maurane avec qui il collaborera plusieurs années.

A 16 ans il rejoint en tant que bassiste, le quartet du guitariste français Christian Escoudé, avec qui il enregistre l’album « Gipsy’s Morning ». Ils tourneront ensemble pendant un an. S’en suivra l’enregistrement de l’album « End of August » de Philip Catherine en compagnie du saxophoniste américain Charlie Mariano et du percussionniste indien Trilok Gurtu. Ce quartet tournera dans toute l’Europe pendant plusieurs mois.

Parallèlement, Nicolas commence une carrière de musicien de studio. Il a participé à des centaines d’enregistrements depuis. A l’âge de 20 ans, il rejoint Pili Pili, projet afro jazz du pianiste hollandais Jasper van’t Hof en compagnie de la chanteuse Angélique Kidjo.

Nicolas à travaillé en studio et/ou en concert avec des artistes tels que: Didier Lockwood, Alphonse Mouzon, Jacques Higelin, Alain Bashung, Dissidenten, Raoul Petite, H.F. Thiefaine, Luca Carboni, Zazie, Trilok Gurtu, Rupert Hine, James Ingram, Johnny Hallyday, Patricia Kaas, Manu Katché, Joe Zawinul, Benjamin Biolay, Keren Ann, Metro (Chuck Loeb, Mitch Forman, Wolfgang Haffner), Charles Aznavour, Isabelle Boulay, Zachary Richard, Julio Iglesias, Vanessa Paradis… pour ne citer qu’eux.

(extrait du communiqué de presse)

Nicolas Fiszman (guitares)

Olivier Bodson (trompette, bugle)

Frank Deruytter (saxophone ténor)

Arnould Massart ou Nicola Andrioli (piano)

Nicolas Thys (contrebasse)

Ziv Ravitz (batterie)

Invités :

Tuur Florizoone (accordéon)

Philip Catherine (guitare