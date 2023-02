Jazz Bonus : Nicolas Folmer - Michel Legrand Stories

Nicolas Folmer et Michel Legrand se sont rencontrés en 2008. Ce « coup de foudre artistique » a donné lieu à de nombreux concerts partagés et un disque en commun : « Nicolas Folmer plays Michel Legrand » en 2009. 14 ans après, Nicolas Folmer propose une réappropriation de l’univers de Michel Legrand qu’il croise avec le sien, ses innovations et le recul de son parcours. « Nicolas Folmer Michel Legrand Stories » est son 17ème album en tant que leader. Il sort chez Cristal.

Les deux compositeurs ont travaillé en complicité et c’est fort de cette confiance et de cette relation qu’il propose ce répertoire de reprises et de créations originales. Nicolas Folmer a enregistré l'album « So Miles » en 2019, salué par la critique. L’album d'aujourd'hui a été écrit selon le même concept de réappropriation et d’innovations laissant un champ de liberté à l’artiste principal pour sa propre interprétation de ces œuvres.

Voici ce qu’écrivait Michel Legrand en préface de leur album commun : “Quel bonheur d’entendre un tel soliste : musicalité, swing, imagination, technique, sonorité tout à fait personnelle, avec une pointe d’humour, et une tonne de talent : c’est Nicolas Folmer.”

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Nicolas Folmer

A Paris (75) jeudi 16 février à 20h au Bal Blomet

Nicolas Folmer (trompette)

Laurent Coulondre (claviers)

Olivier Louvel (guitares)

Philippe Bussonnet (contrebasse)

Stéphane Huchard (batterie)