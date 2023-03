Jazz Bonus : Nicolas Parent - Intuitions

Un pari audacieux : enregistrer en partie dans une ancienne cimenterie (le silo) , transformée en atelier d'artiste. Un lieu à l'acoustique incroyable et unique. ” Intuitions ” fait la part belle aux compositions de Nicolas Parent, tout en laissant place à de pures improvisations.

Sa guitare y est scintillante et douce, un brin nostalgique, toujours volontaire et rassurante. tantôt percussive et vive, tantôt éthérée et créative, elle apprivoise de nouvelles textures.

Loin d'un monde agité et tourmenté, cet album est le souhait d'un idéal calme et paisible, où règne un bonheur tranquille. Une œuvre en forme de thérapie pour l'auditoire, avec ses moments suspendus et ses espaces de plénitude. Lunaire et méditatif.

(extrait du communiqué de presse)