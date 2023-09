Jazz Bonus : Nils Kugelmann - Stormy Beauty

Berlin est peut-être considéré comme le centre créatif de la scène jazz allemande, mais dans le sud profond du pays, il y a une autre ville où des musiciens talentueux et prometteurs trouvent de nouvelles voies dans le jazz.

Comme le titre de l'album l'indique, la musique de Nils Kugelmann se préoccupe de certaines des choses les plus importantes que la musique puisse exprimer : la beauté, l'excitation et la passion. Peu de musiciens émergents sont capables de dépeindre ces émotions et ces états de manière aussi convaincante, captivante et créative que Nils Kugelmann. C'est un artiste très prometteur, comme en témoignent son Prix européen du jeune jazz de Burghausen 2023 et son BMW Young Artist Jazz Award 2022.

La musique de Nils Kugelmann est convaincante et puissante, notamment parce qu'il est bien plus qu'un "simple" bassiste. C'est un véritable touche-à-tout, à la fois comme musicien et comme compositeur. Dès son plus jeune âge, il s'est essayé au chant, à la clarinette, au piano ou au synthétiseur, puis principalement à la basse. Dès l'adolescence, Nils Kugelmann compose et improvise, oscillant entre musique académique et pop, entre musique acoustique et électronique. Il a commencé ses études musicales en combinant la clarinette classique et la composition, et a écrit des pièces pour orchestre et même des comédies musicales qui ont été jouées à Munich.

Le point central de ce mélange éclectique a cependant été l'étude de la basse avec Henning Sieverts à la Musikhochschule de Munich, et ces études lui ont déjà donné une forte identité : depuis plusieurs années, il est un bassiste de premier plan, quelqu'un que l'on appelle chaque fois que des collègues munichois mettent sur pied une section rythmique. En effet, des sommités comme Benny Golson, Johannes Enders et le Trio Elf ont fait appel à ses services. Ce qui n'empêche pas Kugelmann de poursuivre d'autres projets comme son duo avec le batteur Sebastian Wolfgruber... où il joue du piano, ou le Lightville Duo avec son partenaire, le non moins talentueux pianiste/compositeur Shuteen Erdenebaatar, originaire de Mongolie... dans lequel il joue d'un instrument très inhabituel, la clarinette contre-alto !

C'est toutefois dans son trio avec Luca Zambito au piano et Sebastian Wolfgruber à la batterie que Nils Kugelmann a trouvé sa véritable vocation. "Stormy Beauty" le démontre aisément. Tous les morceaux sont écrits par Nils Kugelmann ; sa signature en tant que compositeur est indéniable. Qu'il évoque un départ euphorique dans Unexpected Love et About the Moment of Beginning, qu'il trace le chemin pour trouver sa propre voix dans les improvisations exubérantes et les rythmes percutants de Finding Your Place, ou qu'il fasse preuve de révérence et d'enthousiasme dans Stormy Beauty, il a trouvé sa véritable voie. Il fait également preuve de respect et d'enthousiasme pour la nature dans les hymnes Symphony for the Rain et Wild Leaves Falling. Et quand il entonne la puissante chanson d'amour Song for a Golden Blossom, les qualités exceptionnelles de Nils Kugelmann et son instinct infaillible, sa façon de trouver des mélodies et des motifs qui restent gravés dans l'esprit, sont indéniables. Sa virtuosité instrumentale libère la contrebasse et en fait même l'instrument mélodique dominant d'un trio avec piano. Nils Kugelmann donne à chaque note un sens de la définition et de l'expressivité, même dans les tempi les plus rapides. "Stormy Beauty" est une première œuvre forte, pleine de puissance et de passion.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)