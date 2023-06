Jazz Bonus : Nina Simone - You've Got to Learn

Le festival de jazz de Newport a toujours fait ressortir le meilleur de Nina Simone. Lorsqu'elle est montée sur cette célèbre scène le 2 juillet 1966, le public a pu apprécier toute l'étendue de son talent artistique. Dès les premières notes de son premier morceau, You've Got To Learn - une adaptation de Il Faut Savoir de Charles Aznavour - Nina Simone a fait passer le Mississippi et ses luttes au premier plan, apportant à cette mélodie ordonnée et tendre la charge d'un mouvement qui contestait les termes de la représentation des Noirs.

Ensuite, écoutez attentivement la ferveur du public pendant que Nina Simone chante You de la chanson I Loves You Porgy et qu'elle nous ramène au début de sa carrière. Elle était alors “Little Girl Blue” (1959) et les chansons d'amour étaient son premier jardin. Mais même lorsque ses "protest songs" ont trouvé leur voix, elle a porté la romance et les chagrins d'amour et les a partagés fidèlement. Ses racines sudistes, enrichies de blues et de hollers, ont été déterrées et transposése dans l'air chaud de Newport ce soir-là. Écrit en collaboration avec la chanteuse Abbey Lincoln (pour les paroles), A Blues for Mama est un "gutbucket blues" et, avec ses notes et ses récits, elle téléporte l'auditeur sur la scène du blues du Delta.

Tout en percussions et en gorge, Be My Husband remet en question sa catégorisation musicale ainsi que la distinction entre les deux rassemblements emblématiques de Newport - le folk et le jazz - avant qu'elle n'envoûte son public avec Mississippi Goddam, l'une des chansons de critique sociale les plus explosives du siècle, qu'elle avait créée deux ans auparavavant. Écrite en réaction à l'attentat à la bombe contre une église de l'Alabama en 1963, qui a coûté la vie à quatre petites filles, et à l'assassinat de Medger Evers dans le Mississippi la même année, la chanson a été décrite par Simone comme un air de spectacle sans spectacle. L'interprétation à Newport, cependant, abandonne la légèreté de l'original pour un groove profond qui est si différent que le public ne reconnaît pas la sélection jusqu'à ce qu'elle chante la première ligne (Alabama's got me so upset). Les rires étouffés et les applaudissements montrent à quel point cette version est différente de la chanson que le Sud a tenté de censurer.

Après des applaudissements soutenus, Nina Simone fait taire tout le monde, soit par sa réprimande "taisez-vous, taisez-vous", soit par sa transition souple vers le chant "Il y a de la musique pour les amoureux..." Elle termine enfin là où elle a commencé, en chantant la possibilité de l'amour. Ce rappel est la façon de survivre à la rupture amoureuse, une expérience qu'elle ne connaissait que trop bien.

Virtuose à certains moments, avec une profonde dextérité et un large épanouissement, et très à l'écoute des vibrations de la vie et de la création noires, You've Got To Learn est un enregistrement important de la vivacité qui suggèrent presque tous les sons qu'elle a jamais entendus. Il est doux à sa manière, mais aussi poisseux, avec ces moments de vie et de lutte qui ne vous lâchent pas. Simone s'accroche également et, avec ce concert, renforce sa position de grande prêtresse de la soul, mais aussi de tous les autres genres qu'elle a choisis.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)