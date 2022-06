Jazz Bonus : Noah Preminger - Some Other Time

Publicité

Elan Mehler, Marc Urselli, Jean-Christophe Morisseau, Billy Hart, Ben Monder, John Patitucci and Noah Preminger - William Semeraro

Newvelle Records publie en version numérique l'album de Noah Preminger "Some Other Time". "Une musique trop urgente pour être manquée", selon The Audio Beat.

Le label audiophile Newvelle Record, propose un très intense recueil de ballades du saxophoniste Noah Preminger avec Ben Monder, John Patitucci et Billy Hart. Un véritable chef-d'œuvre. Pour la première fois, ce disque est disponible en format numérique, en haute qualité audio et en streaming. À lire aussi : L'actualité du jazz : Noah Preminger, Rob Garcia et le Dead Composers Club : Chopin vu de Brooklyn Écouter plus tard écouter 54 min Soutenu par un all-star sans artifice, avec peu de secondes prises et une aisance remarquable, Noah Preminger suit la tradition des grands. Cet album accomplit ce que la grande musique de jazz est censée faire : capturer un instant, une émotion si fugace qu'elle ne peut être exprimée par des mots et la fixer à jamais. Publicité Enregistré par Marc Urselli dans le prestigieux studio EastSide Sound de New York, “Some Other Time” a été produit selon les normes audio exceptionnelles qui font la renommée de Newvelle Records. “Some Other Time” était sorti en exclusivité sur vinyle dans le cadre d'un coffret de la saison 1 en édition limitée de Newvelle Records.

