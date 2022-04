Publicité

Mary Halvorson & Noël Akachoté - Eva Vitija

La bande originale du film d’Eva Vitija “Loving Highsmith” consacré à la romancière Patricia Highsmith a été réalisée par Noël Akchoté et sort chez Ayler Records. Les guitares de Mary Halvorson et Bill Frisell s’invitent sur certains titres. Lumineux et limpide.

Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise “J'ai l'intention de faire en sorte que le public de “Loving Highsmith” tombe amoureux de l'auteur, apprenne à mieux la connaître, commence à la détester un peu et finalement se sépare d'elle, mais ne l'oublie jamais - après l'avoir vue avec le regard candide d'une histoire d'amour qui nous laisse transformés.”

Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise “Si la guitare est ma maison, le duo est mon foyer. Nous avons rencontré Eva pour la première fois au début des années 90, à Zürich avec Corin Curschellas. Elle avait vu Bill Frisell pour la première fois à Paris en 1984, avec le quintet de Paul Motian et a découvert Mary Halvorson lorsque cette dernière a repris Cheshire Hotel (écrit pour Marc Ribot en 1996, un autre duo de guitare). Contemporain, simultané & rythmé, tout comme le film.”

Noël Akchoté (guitare)

Mary Halvorson (guitare)

