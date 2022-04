Jazz Bonus : Norah Jones - Come Away With Me

C’était en 2002. Un ovni débarquait sur la planète Blue Note et allait condamner le jazz au succès. Norah Jones sortait son premier album “Come Away With Me”, un album sans prétention qui allait charmer le monde entier et présenter l'une des plus voix les plus attachantes de notre époque. L'album est devenu un phénomène mondial, atteignant la première place dans 20 pays, se vendant à près de 30 millions d'exemplaires et remportant huit prix aux Grammy Awards 2003, dont ceux du disque de l'année, de la chanson de l'année et du meilleur nouvel artiste.

En plus d'une remasterisation de l'album original, qui a été produit par Arif Mardin, l'édition Super Deluxe comprend également 22 titres inédits, dont les démos originales que Norah a soumises à Blue Note, qui comprenaient une version remarquablement sûre d'elle du standard de jazz Spring Can Really Hang You Up The Most que Norah Jones avait enregistré dans la salle de musique de son lycée en s'accompagnant au piano. Sont également incluses les démos complètes de la première session qu'elle a faite après avoir été signée et la première version de l'album que Norah Jones avait enregistré aux Allaire Studios avec le producteur Craig Street, dont la plupart n'ont jamais été entendues auparavant et qui offrent un regard fascinant sur l'album qui aurait pu être.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

