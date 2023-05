Jazz Bonus : "Nosferatu, une symphonie de l’horreur", composée par Guillaume Grenard

Inspiré du Nosferatu de Murnau, l’album du même nom décline une “symphonie de l’horreur pour trio à cordes” avec Clémence Cognet (violon), Colin Delzant (violoncelle) et Christophe Gauvert (contrebasse). Un répertoire composé par Guillaume Grenard et influencé par différents courants antagonistes du XXème siècle, du classique aux musiques atonales et répétitives.

La musique enregistrée pour ce disque est une réduction de celle jouée par le trio en situation de ciné-concert (création de l’Arfi 2022). Certains passages étant trop intimement liés à l’image, la partition a été retravaillée et remaniée pour que la musique puisse devenir un objet autonome. Pour la sortie de l’album, une représentation aura lieu le jeudi 8 juin au Cinéma Le Méliès de Saint-Etienne.

Compositeur et trompettiste, Guillaume Grenard est membre de l’Arfi (Association à la Recherche d’un Folklore Imaginaire, basée à Lyon) depuis 2011. Son travail d’écriture musicale s’axe principalement autour de la narration. Il a mis en musique plusieurs œuvres littéraires (Nadja d’André Breton, Ligeia et le masque de la mort rouge d’Edgar Poe, La Ferme des Animaux de George Orwell, L’exégèse des lieux communs de Léon Bloy...) et de nombreux ciné-concerts.

“Nosferatu, une symphonie de l’horreur” est distribué par l’Autre Distribution et est également disponible sur le site des allumés du jazz.

(Texte extrait du communiqué de presse)