Jazz Bonus : Oboman - Jumpin' with Art

Le choix des musiciens de ce quintet a été mûrement réfléchi. Jean-Luc Oboman Fillon a eu maintes fois l'occasion de collaborer avec ces musiciens à la fois talentueux et généreux. Avant “Jumpin with Art” , Jean-Luc avait enregistré les albums « On the Reed » avec Bruno Rousselet et Karl Jannuska en 2009, « Oboman Plays Cole Porter » avec Frédéric Eymard en 2014 et « Chick to Chick » en 2013 avec Olivier Hutman.

Oboman fait partie des rares musiciens dont le parcours artistique est jalonné de réalisations originales et multiples… Compositeur multi-instrumentiste doté d’un solide bagage classique, il emprunte, avec un savant mélange de discrétion et de persévérance, l’un des itinéraires artistiques les plus dépaysants et convaincants de notre scène musicale. Son credo : construire un projet musical ancré dans le jazz, les musiques du monde et l’improvisation autour des sonorités spécifiques du hautbois, du hautbois d’amour et du cor anglais.

Oboman a certes mis en lumière des instruments peu utilisés dans le jazz, mais il a surtout créé une couleur orchestrale inédite, toute de sensualité et de pulsation. Ses talents de mélodiste, la richesse sonore, l’authenticité et le lyrisme du hautbois, instrument jusqu’alors réservé aux musiques de tradition écrite associées à une virtuosité hors norme lui ont valu la reconnaissance du monde musical.

(extrait du communiqué de presse)