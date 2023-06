Jazz Bonus : Old and New Dreams

Don Cherry, Dewey Redman, Charlie Haden et Ed Blackwell se sont réunis au départ pour célébrer l’œuvre de leur mentor Ornette Coleman, mais le répertoire de leur quartet Old and New Dreams s’est rapidement transformé en un projet d’une portée beaucoup plus large, intégrant les expériences individuelles de chacun des protagonistes à travers la diversité de leurs collaborations et de leurs voyages tout autour du monde.

À réécouter : Don Cherry, 1965, concert inédit à Copenhague Open jazz Écouter plus tard écouter 55 min

En plus de versions superlatives de grands classiques d’Ornette comme Lonely Woman et Open or Close cet album séminal, considéré aujourd’hui comme une borne dans l’histoire du jazz moderne, inclut des pièces de Don Cherry et Blackwell inspirées par la musique africaine, la composition énigmatique de Dewey Redman Orbit of La-Ba, et celle beaucoup plus impressionniste de Charlie Haden intitulée Song for the Whales.

Publicité

Enregistré à Oslo en août 1979 et produit par Manfred Eicher, cette réédition en vinyle comprend de nouvelles notes de pochette fournissant à la fois le contexte historique et des informations spécifiques concernant l’enregistrement.

(extrait du communiqué de presse)

Don Cherry (trompette, piano)

Dewey Redman (saxophone ténor, musette)

Charlie Haden (contrebasse)

Ed Blackwell (batterie)