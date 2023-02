Jazz Bonus : Paolo Fresu - Ferlinghetti

Bande sonore suspendue entre littérature, poésie, art et musique, cet album raconte l'histoire d'une génération apparemment perdue mais précieuse. Un pont entre l'histoire américaine et européenne, en suivant simplement le rythme.

Un voyage qui a commencé en 2007 par le hasard d'une rencontre entre un réalisateur, Ferdinando Vicentini Orgnani , et un grand poète. Il aurait pu s'arrêter là, mais au contraire, grâce à une série de coïncidences, une collaboration et une amitié sont nées entre les deux qui se sont poursuivies, entre Rome et San Francisco, jusqu'à la fin de la longue vie de Lawrence Ferlinghetti (1919 - 2021). En plus d'être le catalyseur, le découvreur de talents et l'éditeur de la Beat Generation, Ferlinghetti a poursuivi sa propre vision, un projet politique et culturel rigoureux et cohérent.

Ce documentaire se veut aussi un écho de sa voix : The Beat Bomb est aussi un brûlot contre "le complexe militaro-industriel", ce puissant lobby que même le président Eisenhower (en tant qu'ancien général), dans l'un de ses discours historiques, avait tenté en vain de contrer. Dans l'un de ses poèmes, Lawrence espère qu'avec le pouvoir des mots, les poètes pourront être des "reporters de l'espace" pour répondre au défi de ces temps apocalyptiques.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)