Jazz Bonus : Peaks - A Deep Color

« A Deep Color » est le témoin d'un travail de composition autour de l’œuvre du cinéaste David Lynch, influence artistique majeure du saxophoniste et compositeur Florian Marques. "A Deep Color" n'est autre que l'anagramme de Dale Cooper, personnage central de la série Twin Peaks à laquelle deux compositions de l'album sont directement consacrées. D'autres titres font également référence à plusieurs films du réalisateur et son influence se ressent plus généralement sur l'ensemble des morceaux.

"A Deep Color", c'est également une recherche harmonique dans les compositions, influencée bien évidemment par les grands maîtres du jazz mais également par l'école impressionniste française et par des sonorités plus exotiques, qu’elles soient latines ou extra-européennes.

Peaks, c'est un mélange d'influences diverses, du hard bop des années 1960 aux évolutions contemporaines de l'avant-garde new-yorkaise actuelle, tout en y mêlant des sonorités plus hispanisantes, témoignant des racines ibériques et pyrénéennes de son leader. Autour d'un répertoire de compositions originales, le groupe revendique une musique brute et éclectique reposant sur une grande interaction entre les quatre musiciens.

Peaks, ce sont aussi ces photographies de paysages montagneux épurés et apparemment calmes mais qui peuvent sombrer dans le chaos en l'espace d'un instant.

Florian Marques (saxophone)

Florent Souchet (guitare)

Arthur Henn (contrebasse)

Corentin Rio (batterie)

Où écouter Peaks

A Paris (75) vendredi 06 janvier 2023 au 38Riv'

vendredi 06 janvier 2023 au 38Riv' A Roissy-en-France (95) mardi 07 mars 2023 à 20h à l' Orangerie