Jazz Bonus : Pierre de Bethmann - Go

En 2012, après les quatre étapes du projet Ilium en 5tet puis en 7tet, et peu de temps avant ses résidences au sein des scènes nationales de Cergy-Pontoise puis de Saint-Quentin-en-Yvelines qui allaient permettre tout le développement du Medium Ensemble, Pierre de Bethmann faisait paraître sur le label Plus Loin un tout nouveau programme en quartet, qui exprimait à la fois un bilan d’étape et tout un potentiel de développement ultérieur.

“Go” , ce sont dix compositions originales concentrant nombre de ses idées d’écriture, faites d’étirements formels, de décalages rythmiques, de torsions harmonico-mélodiques, servies par des solistes hors pairs et partenaires de longue date, permettaient au pianiste / claviériste / compositeur de prendre date.

Un quartet renouvelé, marqué par nombre d’expériences de sorties de confinement, autant que par le lien tissé au long cours entre le pianiste et le saxophoniste David El Malek, fera l’objet de nouvelles parutions à compter de fin 2023.

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Pierre de Bethmann

A Paris (75) jeudi 20 juillet à 21h30 au Sunside

Pierre de Bethmann (piano, claviers)

David El Malek (saxophone ténor)

Simon Tailleu (contrebasse)

Antoine Paganotti (batterie)