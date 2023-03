Jazz Bonus : Ralph Alessi - It's Always Now

Le New York Times et le Guardian s’étaient particulièrement enthousiasmés pour le travail antérieur de Ralph Alessi, The Guardian considérant notamment son précédent album Imaginary Friends (2019) comme “son meilleur à ce jour” en louant un “équilibre élégant entre des compositions originales à la fois émouvantes et ludiques et des improvisations pleines de grâce et de profondeur”.

Mais "It’s Always Now" regorge d’arguments qui pourraient remettre en question cette prééminence. Dans ce nouvel album en effet, la sonorité unique d’Alessi, plus souple, aiguisée et incarnée que jamais, vient s’intégrer à l’écrin d’un quartet inédit – composé du pianiste Florian Weber, de Bänz Oester à la contrebasse et du batteur Gerry Hemingway – pour développer des compositions pleines de swing remettant en jeu avec beaucoup de liberté et d’intuition tous les éléments constitutifs de son univers.

Mais cet album, s’il constitue indéniablement une étape importante dans la maturation d’Alessi en tant que leader, s’avère aussi important pour Florian Weber dans la relation qu’il entretient avec le label (il s’agit là de son quatrième enregistrement pour ECM à ce jour).

Son approche harmonique si particulière ainsi que sa profonde empathie avec les pulsations intimes de la musique d’Alessi viennent incontestablement enrichir les arrangements et les séquences d’improvisation de cette séance pleine de charme produite par Manfred Eicher.

(extrait du communiqué de presse)