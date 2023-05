Jazz Bonus : Ray Barretto - Que Viva La Música

Sorti au plus fort de la période "hard salsa" du légendaire chef d'orchestre et conguero, l'album comprend les classiques Cocinando, La Pelota et Que Viva La Música interprétés par le groupe original de Ray Barretto (y compris Adalberto Santiago et Orestes Vilató)

Le conguero et chef d'orchestre Ray Barretto (1929-2006) était l'un des plus grands noms du latin jazz, du boogaloo et des rythmes afro-cubains. Pionnier de la salsa, tout en gardant un pied fermement planté dans le jazz, ce musicien polyvalent est resté sous les feux de la rampe pendant plus de cinq décennies. Né à Brooklyn de parents portoricains et élevé dans le Bronx, Barretto a grandi en admirant le swing de Count Basie et Duke Ellington, ainsi que les rythmes d'Arsenio Rodríguez et Machito Grillo. À la fin des années 50, il était membre de l’orchestre de Tito Puente et était devenu le conguero incontournable de la scène jazz de New York. Au cours de la décennie suivante, il apparaît en tant que sideman sur les albums de géants du jazz tels que Wes Montgomery, Cal Tjader, Kenny Burrell et Dizzy Gillespie, tout en connaissant le succès en tant que chef d'orchestre (son succès de 1963, El Watusi, l'a rendu célèbre dans le monde entier).

Lorsque Ray Barretto rejoint Fania Records en 1967, il a déjà sorti une douzaine d'albums en tant que leader et est l'une des figures de proue du boogaloo, un style new-yorkais qui mélange R&B, soul et rythmes afro-cubains. Son premier album Fania de 1968, “Acid”, extrêmement funky, a présenté le Ray Barretto Orchestra (avec le chanteur Adalberto Santiago, le timbalero Orestes Vilató, le trompettiste Rene Lopez, le bongosero Johnny "Dandy" Rodríguez et le bassiste David Perez, entre autres) et a lancé un partenariat de plusieurs décennies avec le légendaire label. “Que Viva La Música”, sorti à la fin de l'année 1972, est le dernier album de l'orchestre, mais aussi l'un de ses plus importants.

Considéré par de nombreux spécialistes de la musique afro-cubaine comme le point culminant de la carrière prolifique de Barretto, ainsi que comme une pierre de touche de la musique salsa des années 70, “Que Viva La Música” a permis au chef d'orchestre d'atteindre un nouvel apogée. Dans les notes de pochette d'une édition CD antérieure de l'album, le journaliste musical Ernesto Lechner écrivait que la "transition de l'artiste entre les premières excursions de charanga et de latin soul des années 60 et le son salsa dur des années 70 avait été menée à bien. Barretto a fait monter la température de sa musique au maximum. Les rythmes, le swing et l'intensité de son manifeste musical étaient tout simplement insensés. Son groupe, lui aussi, avait atteint une communion complète des âmes musicales…"

Parmi les points forts de l'album figure l'hymne joyeux Que Viva la Música, qui s'ouvre sur un déferlement spectaculaire de percussions et de cuivres, indiquant aux auditeurs qu'ils vont vivre quelque chose de spécial. Un autre délice est le tube de salsa de Barretto, La Pelota, qui monte lentement en intensité dans un numéro enflammé. Le groupe apporte sa propre touche au classique Bruca Maniguá d'Arsenio Rodríguez, tandis que le chanteur Adalberto Santiago brille particulièrement sur la ballade pleine d'âme Triunfó El Amor. Le morceau le plus marquant est cependant Cocinando, une jam psychédélique hypnotique de dix minutes. Peu de temps après son enregistrement, cette composition emblématique a été choisie pour ouvrir le documentaire de Leon Gast de 1972, “Our Latin Thing”, qui présente l'explosion de la scène salsa à New York.

Malgré l'énorme popularité de “Que Viva La Música”, l'album marque la fin d'une époque pour Ray Barretto. Peu de temps après sa sortie, cinq membres de son groupe (dont Santiago et Vilató) se séparent pour former Típica 73. Malgré cette séparation très médiatisée, Barretto poursuit sa carrière florissante, partageant ses intérêts entre le jazz et la salsa. Le conguero est également resté actif en tant que directeur musical des légendaires Fania All Stars, tout en continuant à être un musicien de studio très demandé, apparaissant sur les albums des Bee Gees, des Rolling Stones et de Crosby, Stills & Nash.

Resté actif jusqu'à sa mort en 2006, Ray Barretto a publié plus de 50 albums au cours de sa carrière, dont neuf avec son célèbre groupe, New World Spirit, dans les années 90 et 2000. Parmi les nombreux honneurs qu'il a reçus, Barretto a obtenu un Grammy pour sa collaboration de 1988 avec Celia Cruz, “Ritmo en el Corazón”, tandis qu'en 1999, il a été intronisé à l'International Latin Music Hall of Fame. La dernière année de sa vie, il a reçu le prestigieux Jazz Masters Award du National Endowment for the Arts.

(extrait du communiqué de presse)