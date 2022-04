Jazz Bonus : René Bottlang & Ralf Altrieth - Numbers

Publicité

René Bottlang & Ralf Altrieth - Jacques Rouquette

Si piano et saxophone n'en sont pas à leur première rencontre, l'art du compagnonnage musical entre René Bottlang et Ralf Altrieth est ici développé avec un un bonheur et une générosité rares. « Numbers » sort chez Meta Records.

La flamme reste vive chez René Bottlang et, loin de s'éteindre, illumine ses dernières productions. Sensibilité à fleur de peau pour « Bueno Aires » son récent solo argentin et, ici, complicité fusionnelle avec Ralf Altrieth son partenaire saxophoniste, musicien que l'on a grand plaisir à découvrir. Les belles mélodies qu'ils égrènent ensemble, compositions du pianiste, ont toutes la richesse d'une trompeuse simplicité. Harmoniquement riches, elles rutilent de mille feux et emprisonnent l'auditeur dans les méandres de sa sensibilité la plus intime. Publicité À lire aussi : Jazz Bonus : René Bottlang, Ralf Altrieth - Biographies Car ces balades et rêveries musicales de deux promeneurs solidaires suscitent l'irrésistible envie de les accompagner dans leur flânerie complice. Cette faculté rare d'éveiller l'émotion la plus naturelle, la plus intemporelle aussi, est source d'un émerveillement permanent qui, entre autres vertus, à celle de nous entraîner bien loin des sombres tracasseries du temps présent. Comme une utopie lucide, une mise à distance de tout ce qui est laid pour ne conserver que le bénéfice d'une échappée belle.

Jean-Paul Ricard (extrait du communiqué de presse)

