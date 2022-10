Jazz Bonus : Richard Galliano New York Tango Trio - Cully 2022

"L’approche jazz du New Tango comme celle du New Musette a toujours été pour moi une évidence. Jazz, musette, tango se nourrissent des mêmes ingrédients, le rapport à la danse, des mélodies fortes, des harmonies précises et recherchées. Et la chose la plus importante restant le style” (Astor Piazzolla).

En présence d’Adrien Moignard (guitare) et de Diego Imbert (contrebasse), à Cully, nous avons abordé ce répertoire New Tango et New Musette, “New York Tango Trio” avec une approche jazzistique, en jouant à chaque concert d’une manière totalement libre, parfois éloignée de la partition mais jamais de l’âme du compositeur." Richard Galliano, 28 février 2022

Astor Piazzolla New York (USA) 1924-1937 Né à Mar del Plata, en Argentine, en 1921, Astor Piazzolla passe la première période de sa vie à New York. C’est là qu’il découvre le tango, à l’écoute des disques apportés par son père, mais aussi Bach, Gershwin et le jazz. À l’âge de dix ans, son père lui offre un bandonéon et il étudie l’harmonie avec son professeur Terig Tucci. Plus tard, il fait une rencontre décisive au contact du pianiste hongrois Bela Wilda, élève de Rachmaninov, et se découvre une passion pour la musique de Bach. Coup de foudre ! Bela a été son premier Maître et il apprit avec lui à ne pas considérer la musique comme un simple exercice, mais au contraire à l’appréhender avec passion. Sa personnalité musicale en pleine gestation l’éloigne émotionnellement du Tango, il se rêve en pianiste classique ou en saxophoniste jazzman. Mais c’est en écoutant à la radio le sextette d’Elvino Vardaro et avec lui une autre façon de jouer le tango que se profile sa trajectoire. Cette deuxième rencontre sera décisive et…vous connaissez la suite !

Richard Galliano arrive à Paris en 1975 et rencontre Claude Nougaro dont il deviendra l’ami, l’accordéoniste mais aussi le chef d’orchestre, et ce jusqu’en 1983. La deuxième rencontre déterminante aura lieu en 1980, avec le compositeur et bandonéoniste argentin Astor Piazzolla qui l’encouragera vivement à créer le « New Musette » français, comme il a lui-même inventé le « New Tango » argentin. Richard collabore avec un nombre impressionnant d’artistes et de musiciens prestigieux parmi lesquels, Joss Baselli, Chet Baker, Eddy Louiss, Ron Carter, Wynton Marsalis, Charlie Haden, Gary Burton, Michel Portal, Michel Legrand, Toots Thielemans, Kurt Elling, pour le jazz ; et pour la chanson française, Serge Reggiani, Claude Nougaro, Barbara, Juliette Greco, Dick Annegarn, Georges Moustaki, Allain Leprest, Charles Aznavour ou encore Serge Gainsbourg.

Astor et Richard, deux destins hors du commun et une approche partagée de la musique et de la création qui aboutissent à une amitié indéfectible.

(extrait du communiqué de presse)