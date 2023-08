Jazz Bonus : Rodriguez Brothers - Reunited Live at Dizzy's Club

Célébrant le 20e anniversaire de leur premier enregistrement, “Introducing the Rodriguez Brothers” et produit par RodBros Music, “Reunited” met en lumière sept compositions originales qui définissent l'approche des Rodriguez Brothers dans la fusion des traditions folkloriques afro-cubaines, brésiliennes et latines avec le jazz contemporain. Avec le bassiste Ricky Rodriguez, le batteur Adam Cruz et le multi-percussionniste Anthony Almonte, ainsi que Rob au piano et Mike à la trompette, “Reunited” capture parfaitement la nature effervescente d'un groupe défini par l'ingéniosité, la persévérance et l'amour fraternel.

Vétérans de la scène jazz de New York, Rob et Mike Rodriguez ont collaboré avec certains des plus célèbres musiciens de jazz, notamment Roy Haynes, Ray Barretto, Chick Corea, Charlie Haden, Eddie Palmieri, Arturo Sandoval, Paquito D'Rivera, David Sanchez, Wynton Marsalis, Joe Locke, Carla Bley, Gonzalo Rubalcaba et Maria Schneider. Le concept de l'album est né de la pause imprévue causée par la pandémie mondiale et du désir de célébrer cet anniversaire en partageant l'alchimie unique du groupe avec un public.

Pour Mike, cette alchimie vient du fait "d'être frères depuis toutes ces années et de la confiance et de la musicalité que chacun d'entre nous apporte au groupe". Rob est d'accord avec le rituel commun qui consiste à terminer les phrases musicales de l'autre, ajoutant "qu'il n'y a pas de moyen de le décrire mais qu'il est certainement ancré dans les métadonnées de notre musique". Imprégnés de culture cubaine, chevauchant des grooves émanant des traditions musicales des boléros, des rythmes de cumbia et du cha-cha-cha, les frères continuent de trouver des moyens sophistiqués de "fusionner une esthétique latine avec des éléments de jazz pour étirer et tirer l'oreille de l'auditeur et l'emmener dans un voyage musical". Inspirés dans leurs années de formation par le travail contemporain de Danilo Perez, David Sanchez, Ed Simon, Chick Corea et Gonzalo Rubalcaba, les frères s'appuient aussi fortement sur la musique que leur père cubain partageait lorsqu'il travaillait pour une maison de disques basée à Miami. Rob se souvient : "Nous avons grandi en écoutant Paquito D'Rivera, Chucho Valdez, Irakere, Arturo Sandoval - les chats de Cuba, les anciens big bands cubains et toute la musique folklorique cubaine". Ayant reçu une formation classique en percussion et en piano, Rob continue d'être influencé par les grooves que son père batteur a cultivés tout au long de sa carrière, notant que "tout vient du rythme en ce qui concerne mon processus de composition".

Pour Mike, la trompette a toujours été un moyen de raconter des histoires lyriques : "Je veux déplacer des montagnes quand je joue. Pas avec une technique tape-à-l'œil, mais avec un style qui émeut les gens et les touche au plus profond d'eux-mêmes.”

