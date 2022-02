Jazz Bonus : Samo Salamon - Dolphyology

“Outre Ornette Coleman, Eric Dolphy a probablement été l'une de mes plus grandes influences et la raison pour laquelle j'ai voulu jouer du jazz et de la musique improvisée. Bien que Dolphy fasse partie des grands du jazz, il reste, d'une certaine manière, un improvisateur et surtout un compositeur sous-estimé - ayant composé de magnifiques compositions tout au long de sa carrière assez courte.

L'idée du projet est née en m'exerçant seul chez moi pendant les nombreux confinements, redécouvrant la musique de Dolphy. De plus, j'ai été inspiré pour faire cet album par le grand projet de guitare solo sur Monk de Miles Okazaki. Nous avons eu une longue conversation cette année via Skype et c'était vraiment génial d'entendre comment il a abordé Monk à la guitare solo. De la même manière, j'ai essayé d'aborder Dolphy, mais à ma façon.

J'ai d'abord transcrit toutes les compositions de Dolphy et les ai arrangées pour la guitare solo, en essayant différentes techniques. Finalement, j'ai improvisé sur les airs - parfois en improvisant librement et dans d'autres cas en suivant la structure harmonique. J'ai joué les airs de Dolphy tout au long de ma carrière musicale, en improvisant sur eux, mais rarement en solo ; probablement par peur ou par respect. Mais là, je me suis dit : "OK, allons-y" : Je me suis dit que je ne devais pas avoir peur de jouer des lignes simples ou de m'encombrer du grand héritage musical de la guitare solo, que je respecte énormément.

J'ai enregistré toute la musique chez moi, avec un seul micro, dans mon salon à l'acoustique parfaite. Tous les morceaux sont des premières prises - par conséquent, il y a parfois un petit pépin ou un bruit de fond, comme le miaulement de mon chat en arrière-plan.”

Samo Salamon

(traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

