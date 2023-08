Jazz Bonus : Santiago Big Band & Afro Latin Orchestra - Brooklyn-Santiago-Brooklyn

Je parle souvent de Brooklyn comme de la "République populaire de Brooklyn". Bien sûr, je ne parle pas du Brooklyn "Urban Outfitters remplaçant les bodegas" ou des quartiers huppés où vous devez éviter les intellos de la finance et de la technologie vêtus de Gucci et trop occupés à envoyer des textos alors qu'ils vous rentrent dedans.

Non, il existe un Brooklyn où des jeunes de toutes races, de tous sexes et de toutes identités commencent leur carrière de rappeurs, d'écrivains, de cinéastes, etc. C'est un endroit où les familles qui résident à Brooklyn depuis des décennies discutent de politique, de cinéma coréen ou de la musique de Conlon Nancarrow.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

C'est un endroit où les gens ne vivent pas au 38e étage d'une monstruosité antiseptique avec des fenêtres du sol au plafond et des balcons en verre vert, qui ne se distingue pas des autres immeubles dépourvus d'esthétique architecturale. Non, les vrais habitants de Brooklyn vivent dans des immeubles avec des détails en briques gravées et des noms comme "Cortelyou Arms".

Ce sont des gens qui ont des racines dans le quartier et une affection pour la culture, la tradition et l'histoire locales. C'est le Brooklyn que je connais sous le nom de République populaire. Il existe un autre endroit où les familles ne sont pas chassées par les promoteurs immobiliers et où les gens connaissent leur culture, leur histoire et leurs traditions locales. Un endroit où les bâtiments ont des détails en briques gravées et des noms comme "Casa Lescay". Un endroit où les arts sont appréciés et où la Corneta China conduit des foules de fêtards.

À réécouter : Arturo O'Farrill pose les bonnes questions Open jazz Écouter plus tard Lecture écouter 59 min

Un lieu où jeunes et vieux s'assoient et discutent de matérialisme dialectique, de film noir mexicain, un lieu où la musique est dans le sang de chaque être humain que vous rencontrez. Un lieu où les jeunes cinéastes, danseurs, musiciens et écrivains commencent leur carrière. Un endroit où votre âme est nourrie par la connaissance, la communauté et les anciens.

C'est à Santiago que j'ai rencontré le maître musicien Marcos Fernández (également connu sous le nom de El Brujo Del Tumbao). Je visitais Cuba pour la deuxième fois (en 2002) et une âme merveilleuse nommée Ariana Hall emmenait un groupe d'entre nous hors des sentiers battus. Nous avons visité un campement au milieu du pays où des immigrants haïtiens ont mélangé le vaudou et les pratiques religieuses yorubas. Nous avons visité Guantanamo pour découvrir La Tumba Francesa. Nous avons nagé dans les eaux fraîches de Playa Siboney.

Un jour, nous avons visité une ville appelée Palma Soriano et j'ai rencontré Marcos chez lui. Il avait un piano et nous avons immédiatement commencé à jouer l'un pour l'autre, ensemble et dans une frénésie de pure musique. Il m'a également fait une lecture des coquillages et m'a dit des choses sur moi que vous ne pourriez pas savoir si vous n'étiez pas moi.

Santiago est souvent appelée "le vrai Cuba". C'est probablement parce qu'elle est plus proche des racines africaines de Cuba que La Havane. La musique y est profonde et profondément aimée. C'est la patrie du son, et ceux qui le pratiquent en sont les initiateurs. La Familia Varela, El Quarteto de Saxofon de Juan Chacon, La Conga de Los Hoyas, sont des musiciens profondément doués et enracinés qui maîtrisent le plus authentique des langages musicaux cubains. Rumba, guaganco, comparsa, con, cha cha, mambo, timba, tout est là et dans sa plus forte expression. C'est cela que respire Marcos et il l’exprime au-delà de ce que l'on peut attendre d'un peuple qui excelle dans tout ce qui est artistique.

Ce disque est né d'une conversation téléphonique entre Marcos et moi, au cours de laquelle nous cherchions des moyens de collaborer, ce qui n'est pas chose aisée pour deux personnes jouant du même instrument. La conversation s'est intensifiée lorsque nous nous sommes retrouvés à jouer tous les deux à l'ouverture du Jazz Plaza Festival Santiago. J'ai réussi à concocter une collaboration entre les incroyables Muñequitos de Matanzas et la bien-aimée Conga de los Hoyas. La musique a explosé sur la scène et dans les rues, et des centaines de personnes ont dansé jusqu'au bout de la nuit. Marcos et moi avons partagé les musiciens de chacun de nos groupes et une véritable collaboration a vu le jour. Grâce à une série d'appels téléphoniques qui ont duré un an, un plan a été élaboré.

Au plus fort de la pandémie, Marcos et ses musiciens ont enregistré à Santiago et l'Afro Latin Jazz Orchestra a enregistré aux États-Unis. Des solistes invités de chaque groupe ont participé aux enregistrements de l'autre et, finalement, après de nombreux mois, un enregistrement unique a été produit.

La dernière pièce du puzzle était de savoir qui le publierait. C'est là que la plus belle partie de l'histoire est racontée. Une collaboration unique a été mise en place entre Egrem, le plus important label cubain, et Zoho Music, sans doute le plus important label américain de latin jazz. L'idée qu'une société américaine s'associe à une société cubaine et coopère, pour des raisons culturelles et artistiques, d'une manière inédite depuis la période post-Obama, est tout simplement d'une grande beauté. Une étude approfondie sur les aspects légaux et la conformité avec les réglementations de l'Ofac a été menée et, à notre grande joie (puisqu'il n'y a pas d'échange d'argent entre les deux pays), aucune loi n'interdit la coédition de matériel enregistré par un label américain et un label cubain. Les musiciens ont tous donné de leur temps pour cet incroyable acte de coopération entre deux nations prétendument "ennemies" et, une fois de plus, la dignité de la musique et la grâce de la générosité ont montré que l'amour est plus grand que la politique et les mesquineries.

Cet enregistrement est une déclaration de foi en la beauté des deux nations et en leurs idéologies politiques différentes, guidée par l'espoir que les États-Unis acceptent enfin ce que la plupart des pays du monde ont compris et continuent de voter aux Nations unies, à savoir le démembrement unilatéral de l'embargo économique et le rétablissement de relations diplomatiques complètes avec Cuba, en vue d'une normalisation et d'un éventuel dialogue avec un peuple dont la musique et la culture sont aussi vastes que le soleil.

Arturo O'Farrill

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

The Afro Latin Jazz Orchestra :

Arturo O'Farrill (piano)

Larry Bustamante, Alejandro Aviles, Jasper Dutz, Adison Evans, Roman Filiun Ivan Renta (anches)

Steven Bernstain, Seneca Black, Walter Cano, Bryan Davisn Kali ROdriguez-Pena, Rachel Therrien, Adam O'Farrill (trompette)

Abdulrahman Amer, Mariel Bildsten, Rafi Malkiel, James ROgers, Earl McIntyre, Ben Barnett (trombone)

Andrew Andron, Vince Cherico, Keisel Jimenez, Carlos Maldonado, Bam ROdriguez, Arturo O'Farrill (rythmique)

The Santiago Big Band :

Marcos A. Fernández (piano)

José Ángel Martínez (basses)

Rayner Bonner (batterie, timbale, güiro)

Modest Brave (congas)

Angel "Caballito" Beltrán, Alain Gragoni, Raoni Sánchez (trompette)

Iván Alejandron, Sánchez Guardiola, Julio César, González Simón (saxophone alto)

Rey Amaury Burgos, Juan Chacón González, Goodridree Carbonilla (saxophone ténor)

Braudelis Rodríguez Sierra, Yormanys Soto Díaz (saxophone baryton)

Sergio Luna, Jorge Ortega, Ismael Olivera, Andrés Arcia (trombone)

Jasiel Rodríguez, Ernesto Hernández, Osiel Sauquet, Damián Busqueta (percussions cubaines)

Invités spéciaux :

Eglis Ochoa (maracas)

Jorge Manuel (bongo)