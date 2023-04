Jazz Bonus : Saury, Rousselet, Couderc, Giniaux - Duke and Billy's New Colors

Les guides de ce nouvel éclairage sur un patrimoine précieux, se nomment Julie Saury à la batterie, Bruno Rousselet à la contrebasse, Frédéric Couderc à la flûte, au saxophone et divers instruments à vent, Sébastien Giniaux à la guitare et au violoncelle et sur certains titres, en invité, Claude Égéa à la trompette.

Julie Saury, Bruno Rousselet et Frédéric Couderc, éminents interprètes de Duke Ellington et Billy Strayhorn au sein du Duke Orchestra de Laurent Mignard depuis 20 ans, se sont réunis pour parer ces mélodies de couleurs inattendues et les faire voyager dans de nouvelles contrées. “Duke and Billy's New Colors” est un voyage musical invitant l'auditeur à redécouvrir des mélodies légendaires sublimées par des arrangements inattendus.

Les artistes sont rejoints par Sébastien Giniaux à la guitare et au violoncelle et par Claude Égéa à la trompette. Ils se lancent dans une exploration musicale audacieuse avec des percussions, des flûtes du monde, un cor anglais, une clarinette basse ou encore un saxophone basse qui apportent de nouvelles textures à des compositions intemporelles. Voici donc un autre regard sur les musiques du répertoire ellingtonien, empreint d’amour et de gratitude envers le Duke et son partenaire Billy

Parmi les titres qui composent l'album, Prelude To a Kiss est une version rapide et rythmée de la ballade originale, portée par le son d'une flûte traversière classique.

Interprété avec une Pivana (flûte traditionnelle Corse fabriquée dans une corne de bouc), l'arrangement proposé dans Satin Doll est d'inspiration Maloya (Ile de la Réunion).

Composé par Billy Strayhorn, Johnny Come Lately est à l’origine un thème swing (également intitulé Stomp). La version de cet album s’en démarque par un exposé en valse rapide suivi d’une séquence d’improvisations à couper le souffle.

Approchons du jardin d'Éden et de sa flore exubérante que l'on observe sur la pochette : Heaven (issu du 2nd Sacred Concert d’Ellington) est arrangé dans une esthétique de musique de chambre, offrant de larges espaces au violoncelle et au cor anglais soutenus par la contrebasse.

Le poétique All Too Soon propose une atmosphère aérienne, interprétée par la flûte alto et transcendée par l'arrangement de Bruno Rousselet à la contrebasse.

Cap sur le nord de l'Inde avec In a Sentimental Mood où les subtils arrangements de la flûte Bansuri dialoguent en chœur avec la guitare et la trompette. Il s'agit d'une véritable aventure, un voyage autour du monde loin de dénaturer les œuvres premières, une approche respectueuse, originale et spontanée.

Trois pièces sont aussi centrées sur l'improvisation : dans Half the Fun c'est la batterie qui est mise en avant, à partir du motif créé par Sam Woodyard, dans It Don't Mean a Thing la contrebasse est au centre de l'improvisation et dans C Jam Blues, c'est la guitare qui est au cœur du discours.

Oclupaca (titre issu de la “Latin American Suite” de 1968) est conduit par la clarinette basse. Sur cette ligne lancinante, le violoncelle expose la mélodie avant d’accueillir la contrebasse. Avec la présence de quelques sons d'oiseaux, le titre fait un clin d'oeil à Bluebird of Delhi, de la “Far East Suite” de 1966.

En 1959, Duke Ellington crée la Queen Suite en hommage à la Reine Elisabeth II, incluant le titre Single Petal of a Rose. Dans cette douce mélodie, l'imposant saxophone basse tente de se faire passer pour un pétale de rose, évoquant la beauté de cette fleur délicate.

Enfin, Come Sunday, issu de la “Suite Black Brown and Beige” et du 1er “Sacred Concert”, invite délicatement à rejoindre l’église le dimanche matin. Dans cette version inattendue, le ney turc évoque l’appel du muezzin !

“Duke and Billy's New Colors” est la première publication de la collection "Ellington Consequences", initiée et dirigée par Laurent Mignard afin de mettre en avant les solistes du Duke Orchestra dans leurs projets de créations à partir du répertoire de Duke Ellington.

(extrait du communiqué de presse)