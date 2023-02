Jazz Bonus : Sebastian Rochford & Kit Downes - A Short Diary

Ce “court journal (de la perte)” ainsi que le batteur Sebastian Rochford l’appelle, se présente comme “un souvenir sonore, créé avec amour, par besoin de réconfort.”

L’album est dédié au père de Sebastian Rochford, le poète d’Aberdeen Gerard Rochford (1932-2019) et à l’ensemble de sa famille. Sebastian, l’un de ses dix enfants, a écrit l‘essentiel de la musique de cet album peu de temps après la mort de Gerard. Il la livre ici en compagnie du pianiste Kit Downes, dans des interprétations pleines d’émotion, empreintes d’une sorte de clarté d’inspiration religieuse. La dernière pièce, profondément mélancolique, Even Now I Think Of Her a été composée par Gerard Rochford en personne. Sebastian explique : “C’est un air que mon père avait chanté et enregistré sur son téléphone avant de me l’envoyer. Au cours de la séance je l’ai transféré sur le téléphone de Kit. Il a écouté et on s’est lancés.”

Oeuvre poignante, “ A Short Diary ” devrait toucher au cœur de nombreux auditeurs.

(extrait du communiqué de presse)