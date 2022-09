Jazz Bonus : Sébastien Farge - Origines

On se souvient de Sébastien Farge après son Grand Prix du Disque « Gus Viseur 2015 », où son vibrant hommage à Jean Ségurel associé à quelques compositions personnelles, confirmait un talent immense et laissait entrevoir une vision de l’accordéon peu commune au bénéfice de “la” musique. Curieux, passionné par son instrument, son histoire, conseiller pour Maugein, la dernière manufacture française d’accordéon, travailleur et compositeur sans relâche, Sébastien Farge a mûri cette ouverture au jazz et aux musiques improvisées.

Il y a encore quelques mois, lors de la conception et de l’écriture d’ « Origines », Sébastien Farge avait au plus profond de lui, ce sentiment et cette volonté de rassembler tout ce qui est en lui pour rendre, et donner, à l’accordéon de nouveaux titres à conquérir, l’affirmation de la beauté de cet instrument et des sons produits. Son avancée dans cette esthétique musicale l’a confronté et l’a conforté aux regards et aux oreilles de personnalités fortes, Sylvain Luc, Bernard Cavanna, Roland Romanelli... Une voix se dessine désormais, une réalité et un constat, celle d’une mécanique complexe au service des plus belles émotions par un jeu d’écriture et un toucher exceptionnels.

Le jeune Sébastien Farge joue ses premières notes d’accordéon à tout juste 6 ans, ce qui l’entraîne bien vite vers le parcours d’enfant « prodige » pendant lequel il remporte ses premiers prix de concours départementaux et régionaux. A vingt ans à peine, Sébastien est vice-lauréat de la Coupe de France et du prix du Président de la République. Il obtient le prix Jean Ségurel de la chanson française et des régions de France, ainsi que le trophée mondial d’accordéon au Portugal. Quelques années plus tard, il est sur les scènes des festivals en France, en Europe, et outre-Atlantique, et il accompagne le guitariste de blues-rock Ben Harper sur la scène de l’Olympia. Puis les grandes émissions de télévision et de radio font appel à lui : Jacques Martin, Pascal Sevran, Michel Drucker et d’autres. Après sa trentième année, Sébastien Farge obtient les prix d’orchestration, d’harmonie, de fugue et de contrepoint au CNR de Limoges. Il arrange, compose, anime des master-class et contribue à des dizaines de projets discographiques. A 40 ans, il devient le Directeur artistique des Nuits de Nacre à Tulle, l’un des plus grands festivals français dédié à l’accordéon, aussi conseiller auprès de la dernière Manufacture d’accordéon français, Maugein, sa passion pour l’instrument ne cesse de croître. Virtuose de l’accordéon, il n’en reste pas moins déterminé à poursuivre ses actions de formation et d’enseignement auprès de la future jeune génération d’accordéonistes. Son album « Segurel for ever », paru chez Laborie Jazz en 2014, s’est vu décerner le Grand Prix du disque Prix Gus Viseur 2015.

