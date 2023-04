Jazz Bonus : Shirley Scott - Queen Talks : Live at the Left Bank

“Queen Talk : Live at the Left Bank” est un enregistrement officiel inédit d'un concert de l'une des plus grandes organistes de jazz de tous les temps, Shirley Scott, avec un trio composé de George Coleman au saxophone ténor et de Bobby Durham à la batterie, ainsi que d'un invité spécial, le chanteur Ernie Andrews, sur trois morceaux. L’album a bénéficié du transfert des bandes originales et comprend près de 100 minutes de musique. Il est présenté avec un livret de 32 pages comprenant des notes de pochette signées de A. Scott Galloway, des photos rares de Don Schlitten et Raymond Ross, et des souvenirs provenant des archives de la Left Bank, ainsi que des interviews de l'icône de l'orgue de jazz Joey DeFrancesco, de l'ancien membre du groupe de Shirley Scott, le saxophoniste Tim Warfield et du pianiste Monty Alexander se remémorant le batteur Bobby Durham. L'ensemble est coproduit par le musicien Cory Weeds, propriétaire du label, et par le célèbre producteur d'enregistrements d'archives Zev Feldman.

Le concert a été enregistré au Famous Ballroom à Baltimore Maryland le 20 août 1972 et n'a jamais été disponible auparavant. Née à Philadelphie, Shirley Scott s'est fait connaître à la fin des années 1950 en jouant de l'orgue Hammond B-3, influencée par le blues et le gospel, puis par le soul jazz des années 1960. Elle a enregistré de nombreux albums pour Prestige, Impulse !, Atlantic, Cadet et Candid et s'est produite avec d'innombrables légendes du jazz, dont Stanley Turrentine, Oliver Nelson, Eddie "Lockjaw" Davis, Clark Terry et Kenny Burrell.

Publicité

Ce recueil de 10 titres reprend des chansons du moment comme By the Time I Get to Phoenix, You Don't Mess Around With Jim et Never Can Say Goodbye, ainsi que des standards tels que Smile, Witchcraft ou encore Impressions de John Coltrane.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)