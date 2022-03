Jazz Bonus : Silke Eberard's Potsa Lotsa XL & Youjin Sung - Gaya

Dès sa première note chatoyante, c'est un délice absolu. “ Gaya ” est à la fois familier et étrange, avec tous les plaisirs d'un big band de jazz occidental agile et d'un grand ensemble contemporain, mais étiré, déformé et aéré harmoniquement et soniquement par l'invité de Potsa Lotsa XL, Youjin Sung, sur un gayageum coréen.

Potsa Lotsa est le projet principal de la saxophoniste allemande Silke Eberhard, basée à Berlin, depuis 2010. D'abord constitué d'un quartet à vent pour jouer ses arrangements inventifs des 26 compositions alors existantes d’Eric Dolphy, il s'est étendu à Potsa Lotsa Plus en 2014 pour interpréter sa "Love Suite" inachevée avec des compositions originales supplémentaires. En 2020, devenu un tentet, Potsa Lotsa XL a sorti son premier album “Silk Songs for Space Dogs” sur des compositions de Silke Eberhard, et à l'invitation du Jazzfest Berlin 2020 et avec la bénédiction de Henry Threadgill, la saxophoniste a réarrangé plusieurs de ses compositions pour une performance XL. À chaque fois, ses harmonies et contre-mélodies sont immédiatement reconnaissables, tout comme les improvisations de son grand ensemble de plus en plus agile. Pour ses efforts de création et ses réalisations artistiques, elle a reçu le Berlin Jazzpreis 2020.

Silke Eberhard a entendu Youjin Sung pour la première fois lors d'une représentation de l'Asian Art Ensemble à Berlin, en septembre 2019. Elle avait déjà développé une fascination pour la musique coréenne quelques années plus tôt lors d'une résidence aux États-Unis, lorsqu'elle a entendu Min Joung Kim, un virtuose de l'ajaeng à archet, semblable à une cithare. Elle a entendu le même nonghyeon, l'effet sauvage de changement de hauteur avec Youjin Sung au gayageum, un instrument à cordes pincées. Les oreilles et l'imagination en éveil, Silke Eberhard et Youjin Sung se sont retrouvées régulièrement pour jouer ensemble pendant la période de confinement de 2020.

En 2021, elle a poursuivi son exploration sur son propre gayageum qu'elle avait déniché à Leipzig, écrivant une suite musicale autour de ses possibilités harmoniques pendant une résidence de deux mois à la Villa Waldberta de Munich, spécialement en pensant à Youjin Sung. Lorsque cette dernière est revenue brièvement en Allemagne en mai dernier, elle a hâtivement prolongé les répétitions prévues pour en faire une session d'enregistrement - le résultat est ce “Gaya”.

Biographie - Silke Eberhard

Depuis de nombreuses années, la saxophoniste, clarinettiste et compositrice Silke Eberhard a laissé son empreinte sur la scène jazz berlinoise et a également reçu une grande reconnaissance internationale avec des performances sur tous les continents (sauf l'Antartique !). En 2020, elle a reçu le Jazzpreis Berlin en reconnaissance de ses réalisations.

Elle interagit avec de nombreuses personnes dans les formations les plus diverses ; avec Jan Roder et Kay Lübke, elle a fondé le Silke Eberhard Trio en 2006, et son groupe Potsa Lotsa est devenu un imposant tentet dans la formation XL. Elle compose pour de petits et grands ensembles, de la musique contemporaine et du jazz. Dans son travail d'interprète, elle se consacre également à des rencontres improvisées dans la danse, le théâtre et les arts visuels.

Silke Eberhard travaille avec de nombreux ensembles, dont les duos avec Ulrich Gumpert ou Uwe Oberg, le trio avec Gerry Hemingway, Matsch & Schnee, Satchi (avec Maike Hilbig & Yuko Oshima), I am Three. Elle se produit et a enregistré avec de nombreux musiciens de la scène jazz internationale tels que Aki Takase, David Liebman, Wayne Horvitz, Dave Burrell, Michael Zerang, Maggie Nicols, Joe Morris ou Michael Formanek.

Son travail est documenté par des albums sur Leo Records (“Silk Songs for Space Dogs” 2020), ESP, Jazzwerkstatt, Not Two, Intuition, Trouble in the East, et en mai 2021 Intakt a publié “Being The Up and “ du Silke Eberhard Trio.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze /A. Dutilh)

