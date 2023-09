Jazz Bonus : Sinikka Langeland - Wind And Sun

“Partager le même espace que Sinikka Langeland, c’est se trouver soudain envoûté dans une forêt nordique sous un ciel nocturne,” a écrit Fiona Talkington dans Songlines. “Sa présence et sa voix sont magiques mais quand elle joue de son kantele, on peut presque sentir la nature en personne frissonner de joie.”

La gamme expressive de la musique de Sinikka Langeland s’étend de l’archaïque à l’expérimental. Enracinée dans des formes relevant de la musique traditionnelle mais largement ouverte dans ses perspectives, elle exige de ceux qui s’engagent à l’interpréter - et c’est particulièrement sensible dans “ Wind and Sun ” - d’être particulièrement ingénieux et talentueux.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En ce sens, le nouveau groupe mis sur pied par Sinikka Langeland regroupant des musiciens norvégiens de renoms, tous habitués du label ECM et leaders de leurs propres orchestres, constitue un assemblage idéal. Chacun d’eux apporte ses idées personnelles au discours musical collectif – et comme dit Sinikka Langeland, “pousse toujours les choses un peu plus loin en d’incroyables improvisations.”

Pour les textes de ses chansons, Sinikka Langeland s’est cette fois tournée vers les écrits du poète et romancier Jon Fosse, incontestablement l’un des auteurs norvégiens contemporains les plus importants. Jon Fosse a décrit le processus d’écriture comme “un acte d’écoute” et a placé au cœur de son œuvre la question de la foi d’une façon qui entre en résonance avec la fascination de Sinikka Langeland pour le “mysticisme naturel”.

(extrait du communiqué de presse)

Sinikka Langeland (voix, kantele)

Mathias Eick (trompette)

Trygve Seim (saxophones ténor et soprano)

Mats Eilertsen (contrebasse)

Thomas Strønen (batterie)