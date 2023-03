Jazz Bonus : Siril Malmedal Hauge & Kjetil Mulelid - Blues and Bells

Entre les nombreuses tournées, une nomination aux Grammy Awards norvégiens et plusieurs sorties d'albums saluées par la presse internationale, Siril Malmedal Hauge et Kjetil Mulelid, deux figures montantes de la scène musicale norvégienne, se retrouvent dans la formule intimiste du duo pour “Blues and Bells” .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Depuis leurs études au conservatoire de jazz de Trondheim, il y a dix ans, ils ont régulièrement travaillé ensemble - d'abord au sein du groupe Fieldfare, puis sur deux albums solo de Siril Malmedal Hauge. Ils se sont produits en concert dans la plupart des festivals et clubs de jazz de Norvège.

Publicité

Siril Malmedal Hauge s'est également distinguée à travers deux albums en duo avec l'artiste ECM Jacob Young, récompensés au Japon et par une nomination à l'Independent Music Award.

Kjetil Mulelid a sorti 10 albums avec le quartet Wako, son trio et en tant que leader. Il a donné des centaines de concerts en Europe et au Japon et totalise deux millions de streams sur les plateformes.

(extrait du communiqué de press)