Jazz Bonus : Soyoung Park - Behind the Clouds

La vocaliste, pianiste et compositrice de jazz Soyoung Park, née en Corée et installée à New York, présente son premier album sur SteepleChase, qui commence par une interprétation phénoménale de Baker's Mood. Soyoung Park a étudié au Berklee College of Music. Elle a ensuite obtenu une maîtrise à la Manhattan School of Music. Park a reçu le titre d'auteur-compositeur-interprète coréen au Yoo Jaeha Music Award en 2007 et a été nommée parmi les six finalistes du concours Mid-Atlantic Jazz Voice en 2016. Elle a été demi-finaliste au concours Montreux Jazz Voice en 2016.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Soyoung Park (voix)

Yoonseung Cho (piano)

Changmin Jun (contrebasse)

Jongkuk Kim (batterie)

