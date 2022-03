Jazz Bonus : Steeve Laffont - Alba Gitana

Publicité

“Alba Gitana” de Steeve Laffont, un album à l’esprit jazz dans ce qu’il a de plus universel et de plus élégant : un art funambule entre grilles et libertés. Parution chez Karu Prod.

Ce projet d'« Aube gitane » marque un tournant majeur, qui n'a rien d'innocent dans le parcours d'un guitariste estampillé « manouche ». Car si le mot a une étymologie de portée universelle (manu signifiant « homme » en sanscrit), il est bien souvent réduit au sillage quasi mystique d'un musicien de génie : Django Reinhardt. L'aube de Steeve Laffont marque l'échappée de son art en dehors de cette tradition. Ses compositions personnelles, au centre de l'album, offrent les ingrédients d'une recette insolite : toucher manouche, effluves flamenco, ruptures bossa, épices indiennes, rythmes klezmer et couleurs espagnoles. Steeve Laffont se laisse bercer par ce qui a fait l'essence même de la culture tzigane : le voyage et l'inattendu. L'album est le récit de cette émancipation, cette joie de n'avoir désormais aucun compte à rendre, aucun legs à respecter mais de si nombreuses racines à faire germer.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise Les morceaux ne cèdent à aucun cliché, à aucun dogme et offrent de traverser des paysages qui ne reviennent pas nécessairement sur leur pas, comme l'aurait fait une chanson car telle est la loi de l’itinérance. De la même façon, la rythmique n’est pas toujours là où on l’attend, marquant le port d’attache de la mélodie ou son habile contrepoint. Il y a néanmoins un point sur lequel le projet ne transige jamais : le partage et le plaisir. Avec la complicité de virtuoses que sont Costel Nitescu au violon, Dominique Di Piazza à la basse - que John McLaughlin présente comme « l’un des plus grands bassistes au monde » et l’indispensable compagnon Rudy Rabuffetti à la guitare rythmique, les compositions ne sont jamais des tours de force mais des tours de magie. Dans “Alba Gitana ”, il n’y a donc qu’à se laisser porter : la fluidité du jeu guide une exploration harmonique aussi riche que profonde.

(extrait du communiqué de presse) À écouter dans l'émission sur Duke Jordan : Duke Jordan inédit, au Montmartre de Copenhague

