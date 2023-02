Jazz Bonus : Stephen Ulrich - Music from This American Life

Barbès réédite également l'ensemble du catalogue de Stephen Ulrich, y compris son album avec Itamar Ziegler (du Balkan Beat Box) et ceux de Big Lazy, son trio de guitare instrumentale "Crime Jazz".

MUSIC FROM THIS AMERICAN LIFE

En 2020, l'émission radiophonique This American Life, récompensée par le prix Pulitzer, a commandé dix compositions à Stephen Ulrich afin d’illustrer la nostalgie, l'intrigue et la beauté de cette émission qui est devenue une référence moderne en matière de narration orale. Troublante et humoristique, sombre et optimiste, la musique d'Ulrich tisse une base mélodique et texturale autour de nombreux épisodes de l’émission.

Stephen Ulrich, plus connu pour son trio de guitares Big Lazy ainsi que pour les musiques de la série “Bored to Death” de HBO et du documentaire “Art and Craft”, nommé aux Emmy Awards, a fait carrière dans la composition de musique pour l'image. Avec une fluidité dépouillée et une échelle cinématographique, “ Music from This American Life ” raconte ses propres histoires dans un langage typiquement américain.

Produit par le producteur/ingénieur Dean Sharenow, lauréat d'un Grammy, l'album fait appel au pianiste et producteur Thomas Bartlett (alias Doveman).

STEPHEN ULRICH et BIG LAZY

Stephen Ulrich hante l'underground new-yorkais depuis quelques décennies, notamment avec son groupe Big Lazy, dont des collaborations avec Marc Ribot et Steven Bernstein, des piliers de la scène downtown. Stephen Ulrich a également composé pour le cinéma et la télévision et a acquis la réputation, parmi ses pairs et un public restreint, d'être une voix originale. Sa musique a été qualifiée de jazz de polar, de dark surf music et de "musique pour aller en prison", mais elle résiste aux catégories prédéfinies.

Stephen Ulrich a étudié la musique avec la légende du jazz Sal Salvador dans une pièce poussiéreuse du sous-sol du théâtre Ed Sullivan à New York. Il s'est installé à New York à la fin des années 70 pour étudier à l'Institut d'architecture et d'études urbaines et a rapidement découvert un nouveau monde musical centré sur des endroits comme le légendaire Mudd Club - développant une fascination pour des styles auxquels ses études de jazz ne l'avaient pas préparé : le rockabilly brut, le punk, le jazz cinématographique d'avant-garde des Lounge Lizards, le calypso - en bref, la toile de fond musicale de la vie nocturne alternative de New York. Très vite, il joue avec certains de ses nouveaux héros et, après avoir obtenu son diplôme en 1981, il emmène son nouveau groupe d'art-rock, Skunkadelic, pour un séjour d'un an à Paris où il est signé par Virgin Records et encensé par la presse, alternative comme grand public. Et un certain Alain Bashung l'embauche pendant plusieurs mois pour travailler un nouveau répertoire…

De retour à New York, il forme Big Lazy et poursuit une carrière musicale avec son groupe, travaillant comme peintre de panneaux d'affichage à Times Square lorsque le travail de studio se tarit.

Big Lazy s'inscrit dans le paysage unique de la musique américaine, à la fois grinçante et gracieuse. Le trio (Yuval Lion à la batterie, Andrew Hall à la basse) s'épanouit aujourd’hui depuis plus de deux décennies sur la scène musicale downtown new-yorkaise.

