Jazz Bonus : Sun-Mi Hong - Third Page : Resonance

Sun-Mi Hong est l'un des principaux talents émergents de la scène d'Amsterdam et s'est forgée une formidable réputation pour sa créativité et son énergie. Elle a notamment remporté le concours de jazz néerlandais Sena 2018 et le Edison Award Winner 2021 dans la catégorie nationale pour son album précédent "A Self-Strewn Portrait" (ZenneZ Records).

Pour Sun-Mi Hong, le nouvel album et la relation avec Edition Records sont l'expression d'une ambition de longue date : "La batterie est pour moi le jouet le plus amusant et le plus sauvage, l'objet le plus pur qui puisse traduire de nombreux sentiments et émotions aussi différents et compliqués soient ils. Parfois, elle pleure avec moi, parfois elle crie pour moi, parfois elle m'étreint. Je suis ravie de faire entendre ma propre voix à travers les tambours et mes compositions pour le quintet. Mon seul but est de ne pas arrêter d'écrire de la musique et d'espérer que cela vous transcende d'une manière ou d'une autre."

Grandir en Corée du Sud a été difficile pour la jeune Sun-Mi Hong, décidée à suivre une voie musicale mais subissant des restrictions et peu d’encouragements. La batterie est devenue un refuge, un endroit où s'échapper. Elle a envahi sa vie et est devenue une obsession pour elle. Le son et l'énergie étaient une énorme source d'inspiration et l'aidaient à canaliser les émotions qu'elle ressentait.

Entourée de négativité, de critiques à l'égard de la voie qu'elle a choisie et de pressions pour qu'elle suive une carrière plus sûre et traditionnelle, sa persistance et sa résilience l'ont emporté et elle a sauté le pas, il y a un peu plus de dix ans, pour étudier à Amsterdam, une entreprise pleine de risques, confrontée à une nouvelle culture avec des barrières dans le langage parlé et musical. Dix ans plus tard, Sun-Mi s'est forgé une formidable réputation dans sa ville, aux Pays-Bas et au-delà, et s'impose rapidement comme l'un des principaux talents émergents de la scène européenne. Le nouveau disque de Sun-Mi Hong avec son quintet manifeste un équilibre entre des compositions méticuleusement élaborées et des échappées dans le grand inconnu de la musique improvisée. Chaque disque qu'elle a sorti avec le quintet jusqu'à présent (First, Second et maintenant “ Third Page : Resonance ”) est une chronique de sa vie d'artiste et de son chemin unique vers son but.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)